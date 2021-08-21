Вечерний Квартал подготовил премьеру уникального спецпроекта ко Дню Независимости

23 августа в 20:15 на телеканале 1+1 состоится премьера уникального специального проекта «Вечернего Квартала» до 30-летия Независимости Украины.

В этом году 24 августа Украина празднует 30 лет Независимости. Более половины этого времени, уже 16 лет, «Вечерний Квартал» занимает лидирующие позиции на украинском телевидении и специально к юбилею подготовил зрителям необычный сюрприз.

В специальном проекте будут показаны лучшие и самые узнаваемые номера за всю историю «Вечернего Квартала» в новой интерпретации. Номера, которые напомнят зрителям про значимые, переломные и яркие события, которые происходили в Украине за 30 лет Независимости. С юмором покажем, как мы прожили это время и как менялась наша страна.

В специальном эфире будет много сюрпризов и приглашенных звездных гостей в необычных амплуа. Потап примет участие в номере «Ніч яка місячна» и споет песню, которую когда-то исполнял Евгений Кошевой. Джамала и Таяна представят свою общую композицию «Моя земля».

Несмотря на травму ноги, которая была у Елены Кравец во время записи концерта, она принимала участие во всех своих номерах – но выступать на сцене все-таки пришлось с костылями.

Отдельно была сделана съемка конферанса между номерами. Для этого в эфире будет оживать знаковый украинский памятник – Кий, Щек, Хорив (Александр Пикалов, Степан Казанин, Юрий Крапов) и их сестра Лыбедь, в исполнении Ирины Сопонару.

В финале актеры «Вечернего Квартала» перепоют композицию Сергея Бабкина «Де би я» вместе с музыкантами из разных уголков Украины. Ведь где бы мы ни находились, мы все украинцы, и будем поздравлять друг друга с наступающим праздником 30-летию Независимости Украины.

Не пропустите премьеру уникального праздничного спецпроекта «Вечернего Квартала» 23 августа в 20:15 на телеканале 1+1.