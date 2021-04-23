Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 24.04.2021)

24 апреля на 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск проекта Вечерний Квартал. Новые выпуски шоу Вечерний квартал 2021 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Состоится премьера второго выпуска обновленного «Вечернего Квартала» . Зрителей ждут шутки об актуальных событиях в стране и мире, приглашенные гости и музыкальные сюрпризы от звезд шоу-бизнеса.

Актеры «Вечернего Квартала» Саша Пикалов и Юрий Ткач покажут номер, как два человека собрались вместе, чтобы посмотреть футбол, но у них на пути стоит телевизионный провайдер, который требует предварительной регистрации. Удастся ли им преодолеть систему и насладиться игрой - зрители узнают уже в субботу.

Зрителей ждет номер, в котором два украинских дальнобойщика впервые попадают в Амстердам и пытаются заселиться в отель, не зная английского.

А Женя Кошевой показал, что может случиться, когда отец с дочкой пошли на концерт провокационного и скандального исполнителя. Вход на шоу только 12+, но нецензурная брань и обнаженный вид настолько возмутили отца, что он заставляет дочь покинуть выступление ее кумира после первой песни. Война поколений не оставит равнодушным никого.

Среди приглашенных звездных гостей нового выпуска «Вечернего Квартала» будет певица NK, которая подарит свою новую песню «Обручка», а Джамала представит свою новую песню «МЫ», которую посвятила младшему сыну Селиму-Гирею.

Новый выпуск шоу Вечерний квартал смотрите 24 апреля в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.