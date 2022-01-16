Участница шоу "Зважені та щасливі" Наталия Токарева сообщила о пополнении в семье

Участники проекта «Зважені та щасливі» радуют приятными новостями.

Несмотря на то, что самый популярный проект «Зважені та щасливі» телеканал СТБ временно заморозил, интерес к его бывшим участникам со стороны зрителей не угасает.

Самыми обсуждаемыми участниками стали герои седьмого сезона - Наталия Токарева и ее супруг Алексей. Интерес к себе им удалось привлечь с помощью истории своих отношений и результатами похудения.

Но после финала жизнь пары кардинально изменилась. К сожалению, супругам не удалось сохранить свою семью. Они решили развестись спустя три месяца после окончания шоу.

Наталия, Алексей и Марина Боржемская / instagram.com/natali8875

Сейчас Наталия счастлива в отношениях с другим мужчиной. Более того, в конце прошлого года в ее семье случилось пополнение. У женщины родилась внучка, которую назвали Амелией.

Я - Бабушка. 7 декабря 2021 родилась моя внученька Амелия. Наша жизнь изменилась! Новые чувства захватывают. Безграничная любовь к малышке, море тепла, нежности! Маленькое, красивенное чудо. Родилась наша крошечка 2850 , 48 см. Вот теперь я понимаю, что такое любовь с первого взгляда Спасибо доченька за внучку! Я счастлива, - написала в своем блоге в Инстагарм счастливая бабушка.

Наталия Токарева с внучкой / instagram.com/natali8875

Напомним,