43-летняя Николь Шерзингер восхитила стройной фигурой в купальнике

16 января 2022 12:50 Туренко Андрей
43-летняя Николь Шерзингер восхитила стройной фигурой в купальнике
Певица Николь Шерзингер
instagram.com/nicolescherzinger

Фото Николь Шерзингер с отдыха произвело настоящий фурор в Сети.

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Известная американская певица Николь Шерзингер не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее фотографии, сложно поверить, что ей 43 года.

Действительно, сейчас Шерзингер выглядит гораздо моложе своего возраста, а ее идеальным формам могут позавидовать даже молодые певицы.

На днях знаменитость вновь восхитила своих фолловеров пикантным фото. На нем Николь позирует, стоя на побережье на фоне океана в стильном раздельном купальнике.

Певица Николь Шерзингер / instagram.com/nicolescherzinger
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Певица может похвастаться плоским животиком и упругими ягодицами. Быть всегда в форме Шерзингер удается благодаря занятиям в спортзале и правильному питанию. 

Сейчас сама звезда находиться дома. Судя по всему, с помощью этой фотографии солистка группы The Pussycat Dolls хочет приблизить к себе долгожданный отдых.

Мысленно я здесь. Физически я дома, мою духовку, - пишет в комментариях под фото певица.

Напомним,

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