43-летняя Николь Шерзингер восхитила стройной фигурой в купальнике
Фото Николь Шерзингер с отдыха произвело настоящий фурор в Сети.
Действительно, сейчас Шерзингер выглядит гораздо моложе своего возраста, а ее идеальным формам могут позавидовать даже молодые певицы.
На днях знаменитость вновь восхитила своих фолловеров пикантным фото. На нем Николь позирует, стоя на побережье на фоне океана в стильном раздельном купальнике.
Сейчас сама звезда находиться дома. Судя по всему, с помощью этой фотографии солистка группы The Pussycat Dolls хочет приблизить к себе долгожданный отдых.
Мысленно я здесь. Физически я дома, мою духовку, - пишет в комментариях под фото певица.
Напомним,