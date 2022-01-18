МастерШеф. Битва сезонов: какие нововведения будут в шоу − подробности предстоящей премьеры

18 января 2022 21:37 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов: какие нововведения будут в шоу − подробности предстоящей премьеры
МастерШеф. Битва сезонов: какие нововведения будут в шоу
пресс-служба канала СТБ

22 января в 19:00 на СТБ состоится премьера проекта «МастерШеф. Битва сезонов». В рамках него самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший.

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«МастерШеф» давно стал главной площадкой страны, на которой аматоры и профессионалы могут заявить о себе, побороться за звание лучшего шефа и пройти обучение у лучших кулинаров мира. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать лишь один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания. Совсем скоро двадцатка самых ярких и талантливых звезд проекта вернется на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестит ножи в грандиозной битве за кулинарное первенство. Кому удастся одержать победу? Как изменились жизни участников? Все это зритель сможет увидеть уже в субботу, а пока – о подробностях предстоящей премьеры рассказал руководитель проекта Андрей Пышный.

Руководитель проекта Андрей Пышный / пресс-служба канала СТБ

Наша двадцатка – просто чудо! И для них мы подготовили много интересного. Основные новшества касаются конкурсов. Все-все испытания новые или обновленные. Но не только мы удивляли участников, но и они нас, – признается Андрей Пышный. – Был один конкурс, который, наверное, месяц жил в наших головах. Мы продумывали, как все будет, каким образом могут поступить участники, пытались доточить правила... А когда пришел день икс, все пошло совершенно иначе. И конкурс, который по нашему плану должны быть длиться минимум три часа, закончился за 1 час и 8 минут. Мы были в шоке (улыбается).

МастерШеф. Битва сезонов: судьи проекта / пресс-служба канала СТБ

Еще один конкурс, который мне запомнился – когда герои должны были приготовить очень известные всем нам блюда. Сложность была в том, что вкус должен остаться классическим, а вот визуал – нужно было изменить до неузнаваемости. Есть такая кулинарная тенденция сейчас – переосмысливать уже полюбившиеся блюда. И вот в этом конкурсе участники так переосмыслили Борщ, Шубу и Голубцы, что я задумался, почему у нас до сих пор нет мишлен, ведь результат на тарелках был просто заоблачным, – рассказывает Андрей Пышный.

Кроме того, Андрей отмечает, что в премьерном сезон зрители увидят много звездных гостей. Так, на кухне проекта появятся мамы судей, с которыми состоится трогательное и интересное испытание; в гостях у проекта побывает Потап, судьи шоу «Україна має талант» и другие.

МастерШеф. Битва сезонов / instagram.com/masterchefstb

Смотрите премьерные выпуски «МастерШеф. Битва сезонов» с 22 января, по субботам, в 19:00 на СТБ!

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