МастерШеф. Битва сезонов - стала известна дата премьеры нового сезона шоу на СТБ

28 декабря 2021 07:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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МастерШеф. Битва сезонов - стала известна дата премьеры нового сезона шоу на СТБ
МастерШеф. Битва сезонов - стала известна дата премьеры нового сезона шоу на СТБ
пресс-служба

Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19:00.

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11 сезонов «МастерШеф» меняет культуру питания украинцев и открывает новые имена в мире украинской кулинарии. Проект давно стал главной площадкой страны, на которой аматоры и профессионалы могут заявить о себе, побороться за звание лучшего шефа и пройти обучение у лучших кулинаров мира. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать лишь один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания. Совсем скоро двадцатка самых ярких и талантливых звезд проекта вернется на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестит ножи в грандиозной битве за кулинарное первенство.

Оценивать мастерство участников со всей строгостью будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Нам всегда хотелось на кухне “МастерШефа” снова увидеть любимчиков зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и к чему стремятся. “Битва сезонов” — это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них все-таки лучший шеф», — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.

На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык». 

Паша Серветник, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировки по всему миру, обучался в Азии и Европе.

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Финалистка пятого сезона Екатерина Великая, проигравшая в финале Евгению Клопотенко, намерена доказать, что она – действительно великая в мире кулинарии.

Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталка Петрик — сможет ли она теперь искусить судей своими кулинарными шедеврами?

На победу в «Битве сезонов» нацелены кулинары-аматоры из «МастерШеф»-11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист «МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун.  

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СТБ премьера телешоу МастерШеф. Битва сезонов шоу 2022

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