МастерШеф. Битва сезонов - стала известна дата премьеры нового сезона шоу на СТБ

Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19:00.

11 сезонов « МастерШеф » меняет культуру питания украинцев и открывает новые имена в мире украинской кулинарии. Проект давно стал главной площадкой страны, на которой аматоры и профессионалы могут заявить о себе, побороться за звание лучшего шефа и пройти обучение у лучших кулинаров мира. И хотя в каждом сезоне победителем мог стать лишь один, многие участники убеждены, что именно они были достойны этого звания. Совсем скоро двадцатка самых ярких и талантливых звезд проекта вернется на кухню «МастерШефа» за реваншем и скрестит ножи в грандиозной битве за кулинарное первенство.

Оценивать мастерство участников со всей строгостью будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

«Нам всегда хотелось на кухне “МастерШефа” снова увидеть любимчиков зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и к чему стремятся. “Битва сезонов” — это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них все-таки лучший шеф», — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.

На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык».

Паша Серветник, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировки по всему миру, обучался в Азии и Европе.

Финалистка пятого сезона Екатерина Великая, проигравшая в финале Евгению Клопотенко, намерена доказать, что она – действительно великая в мире кулинарии.

Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталка Петрик — сможет ли она теперь искусить судей своими кулинарными шедеврами?

На победу в «Битве сезонов» нацелены кулинары-аматоры из «МастерШеф»-11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист «МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун.