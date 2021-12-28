МастерШеф. Битва сезонов - стала известна дата премьеры нового сезона шоу на СТБ
Самые яркие участники минувших сезонов снова сойдутся на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший. Премьера «МастерШеф. Битва сезонов» в эфире СТБ состоится 22 января 2022 года в 19:00.
Оценивать мастерство участников со всей строгостью будут Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.
«Нам всегда хотелось на кухне “МастерШефа” снова увидеть любимчиков зрителей, узнать, чего они достигли после проекта, насколько выросли в профессии и к чему стремятся. “Битва сезонов” — это второй шанс и уникальная возможность для самых ярких участников разных сезонов выяснить, кто же из них все-таки лучший шеф», — комментирует руководитель проекта Андрей Пышный.
На проект вернется победитель седьмого сезона Пава, который запомнился не только оригинальными блюдами, но и коронным «курлык».
Паша Серветник, победитель первого сезона «МастерШеф. Профессионалы», возвращается во всеоружии, ведь он свой приз направил на стажировки по всему миру, обучался в Азии и Европе.
Вернется на главную кухню страны и незабываемая кокетка Наталка Петрик — сможет ли она теперь искусить судей своими кулинарными шедеврами?
На победу в «Битве сезонов» нацелены кулинары-аматоры из «МастерШеф»-11 Серафим Дерега и Саша Кривец, а также финалист «МастерШеф. Профессионалы»-2, талантливый кулинар с оригинальным взглядом на еду, продукты, техники и вкусы — Александр Цвигун.