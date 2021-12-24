МастерШеф 11 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 24.12.2021)

24 декабря 2021 19:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф 11 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 24.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 24.12.2021)
пресс-служба канала СТБ

24 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 18 выпуск шоу МастерШеф-11. 18 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 18 выпуске шоу МастерШеф-11: Уже сегодня станет известно, кто получит звание лучшего кулинара-аматора страны в 11 сезоне шоу «МастерШеф». Но прежде четверку сильнейших ждет испытание, после которого один из них покинет проект в шаге от суперфинала. Им предстоит приготовить по три блюда в одной из концепций. Какая именно тематика достанется – неизвестно, ведь они выберут свой «билет» на этот экзамен вслепую… Участник, который справится с заданием хуже, покинет проект просто в конце испытания, остальные же продолжат борьбу за заветную победу! На какие блюда каждый из них сделает ставку? Кто восхитит требовательных судей, а кто распрощается с мечтой? А также, кто станет победителем 11 сезона – зрители узнают уже в конце выпуска!

18 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 24 декабря в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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