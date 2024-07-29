Марк Куцевалов розповів, що заважає йому побудувати стосунки

Відомий стендап-комік та фіналіст реаліті «Пара на мільйон» Марк Куцевалов розповів про табу в коханні.

Нестандартне почуття гумору та вроджена здатність до імпровізації зробили Марка Куцевалова справжньою зіркою українського стендапу. Особливу симпатію серед українок Марк здобув, взявши участь у шоу «Пара на мільйон» (Новий канал). А ось справжню народну любов коміку принесли благодійні реаліті-походи, які він транслював у соцмережах, аби зібрати кошти на потреби ЗСУ. Він розумний, симпатичний, активно займається волонтерством, але для шанувальниць особисте життя Марка так і залишається загадкою.

Під час зйомок шоу «Хто зверху?» гуморист розповів про серйозну перешкоду, яка може стати для нього на заваді романтичних стосунків.

Для мене дуже важливо, щоб дівчина була самодостатньою та цікавою особистістю, мала свої інтереси та захоплення. Та якщо вона грає у «Лізі Сміху», серйозно займається гумором, захоплюється стендапом, то стосунків у нас не буде, – зізнався Марк Куцевалов. – Я вважаю, що дівчата-гумористки – це суперкруто! Проте якщо справа стосується романтичних відносин саме зі мною, хочу, щоб гумор не був її професійною сферою. Просто мені здається, що такий гумор трішки деформує жінок, як, насправді, й чоловіків. І для стосунків це не дуже прикольно.

Стендап-комік Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

Існує безліч щасливих пар, які зустрілися саме у професійній сфері, серед них є й коміки. Та Марк хоче, щоб гумор був приємним доповненням до характеру його обраниці, а не професією та стилем життя.

Я вважаю, що коли дві людини з гумористичної сфери стикаються і хочуть будувати стосунки – це дуже весело, але для мене нічого більше, – прокоментував Новому каналу Марк Куцевалов. – Гумор має бути присутнім у стосунках, звісно, і мені хотілося б, щоб моя потенційна дівчина була веселою, але це не головне.

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