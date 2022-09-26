Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?

26 сентября 2022 14:36 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?
Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?
Пресслужба Нового каналу

Одне з випробувань проєкту Нового каналу «Пара на мільйон» показало, наскільки мужні хлопці стали його учасниками – вони так прагнули перемоги, що не боялися навіть травмуватися.

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У реаліті «Пара на мільйон», яке Новий канал показує щопонеділка о 20:00, на хлопців і дівчат чекають найрізноманітніші випробування: часто дівчата повинні проявити кмітливість та інтелект, а чоловіки – фізичну підготовку. 

У нас була смуга перешкод. На кожному з етапів хлопцям потрібно було дістати троянду для своєї дівчини, покласти в тубус і йти далі, – розповів ведучий реаліті Нового каналу Роман Міщеряков. – Це завдання на швидкість.

Марк Куцевалов / Пресслужба Нового каналу

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Важко далося випробування Олександру Ситнику – він падав, губив окуляри та навіть зірвався з перекладини! На щастя, все обійшлося – хлопець відбувся забоєм м’яких тканин і сам визвався продовжувати участь у забігу. 

А от його конкуренту по реаліті Марку Куцевалову пощастило менше – для нього смуга перешкод закінчилася лікарнею. Комік підвернув ногу, але не зважав на це та швидко дістався фінішу. Лише після цього його забрала швидка. Лікарі поставили Марку діагноз і рекомендували не наступати на ногу протягом 2–3 тижнів. Тож участь Куцевалова у «Парі на мільйон» опинилася під загрозою.

Нагадаємо, 

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