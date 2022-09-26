Пара на мільйон: чому учасника реаліті Марка Куцевалова забрала швидка?
Одне з випробувань проєкту Нового каналу «Пара на мільйон» показало, наскільки мужні хлопці стали його учасниками – вони так прагнули перемоги, що не боялися навіть травмуватися.
У нас була смуга перешкод. На кожному з етапів хлопцям потрібно було дістати троянду для своєї дівчини, покласти в тубус і йти далі, – розповів ведучий реаліті Нового каналу Роман Міщеряков. – Це завдання на швидкість.
А от його конкуренту по реаліті Марку Куцевалову пощастило менше – для нього смуга перешкод закінчилася лікарнею. Комік підвернув ногу, але не зважав на це та швидко дістався фінішу. Лише після цього його забрала швидка. Лікарі поставили Марку діагноз і рекомендували не наступати на ногу протягом 2–3 тижнів. Тож участь Куцевалова у «Парі на мільйон» опинилася під загрозою.
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