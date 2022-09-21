Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск: хто покинув реаліті 19.09.2022
19 вересня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 3 випуску від 19.09.2022 – читайте на сайті TV.UA.
Утім таку близькість не змогли пробачити суперники, які, вочевидь, відчули в парі потенційно сильних конкурентів. Це проявилося під час таємного голосування, за результатами якого вирішувалося, хто ж залишить проєкт у третьому випуску.
Учасники проголосували проти єдиної сформованої пари, в якої починаються стосунки. Проти пари, яка витягує всі випробування, бо ми жодного не провалили… Шкода. За фактом, мене вигнали тому, що я була найсильнішою конкуренткою, – вважає Анна. – Образливо йти, коли були люди більш гідні цього.
Та Анна і Кирило не єдині, з ким довелося попрощатися учасникам «Пари на мільйон». Наталія Конюшок вирішила піти з проєкту, тож її партнер – Ілля Дегтяренко – не зміг продовжити участь сам.
Усі випробування в нас парні, ми не могли лишити Іллю на проєкті самого. Це було просто неможливо, – пояснив ведучий Роман Міщеряков.
Зазначимо, що цього тижня імунітет вибороли Катерина Лисенко та Гліб Репіч, тож проти них голосувати не можна було. А найбільша сума за результатами трьох тижнів – на рахунку Анастасії Талпи та Марка Куцевалова. Вони змогли заробити 50 тис. гривень.