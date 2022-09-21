Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск: хто покинув реаліті 19.09.2022

21 сентября 2022 10:56 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 3 випуск: хто покинув реаліті 19.09.2022
Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 3 випуску від 19.09.2022
Пресслужба Нового каналу

19 вересня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 3 випуску від 19.09.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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Уже в третьому випуску реаліті «Пара на мільйон» дехто з учасників почав активно працювати над розвитком романтичних стосунків. Найбільших успіхів досягнули Анна Зубрицька та Кирило Пузенко – вони сходили на побачення, на якому стався перший пристрасний поцілунок на проєкті.

Утім таку близькість не змогли пробачити суперники, які, вочевидь, відчули в парі потенційно сильних конкурентів. Це проявилося під час таємного голосування, за результатами якого вирішувалося, хто ж залишить проєкт у третьому випуску.

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 3 випуску від 19.09.2022 / Пресслужба Нового каналу

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Хтось із учасників звинувачував Анну та Кирила в нещирості, хтось аргументував свій вибір тим, що їм краще продовжити будувати стосунки поза проєктом. Хоч би чим пари керувалися насправді, більшість голосів вони віддали саме проти пари Зубрицька–Пузенко, яка й пішла з реаліті Нового каналу в третьому випуску.

Учасники проголосували проти єдиної сформованої пари, в якої починаються стосунки. Проти пари, яка витягує всі випробування, бо ми жодного не провалили… Шкода. За фактом, мене вигнали тому, що я була найсильнішою конкуренткою, – вважає Анна. – Образливо йти, коли були люди більш гідні цього.

Пара на мільйон: Кирило Пузенко та Анна Зубрицька / Пресслужба Нового каналу

Та Анна і Кирило не єдині, з ким довелося попрощатися учасникам «Пари на мільйон». Наталія Конюшок вирішила піти з проєкту, тож її партнер – Ілля Дегтяренко – не зміг продовжити участь сам.

Усі випробування в нас парні, ми не могли лишити Іллю на проєкті самого. Це було просто неможливо, – пояснив ведучий Роман Міщеряков.

Пара на мільйон: Наталія Конюшок та Ілля Дегтяренко / Пресслужба Нового каналу

Зазначимо, що цього тижня імунітет вибороли Катерина Лисенко та Гліб Репіч, тож проти них голосувати не можна було. А найбільша сума за результатами трьох тижнів – на рахунку Анастасії Талпи та Марка Куцевалова. Вони змогли заробити 50 тис. гривень.

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