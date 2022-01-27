Маколей Калкин готовится к свадьбе с актрисой
Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин в очередной раз готовится распрощаться со статусом холостяка.
В 2017 году на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде» в Таиланде Маколей познакомился с актрисой Брендой Сонг, а вскоре пара начала встречаться.
В прошлом году Маколей и Бренда впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Дакотой в честь сестры актера, которая погибла в ДТП.
На днях папарацци удалось сфотографировать Бренду, на пальце которой красовалось кольцо с бриллиантом. Сами влюбленные пока не прокомментировали новость о своей скорой свадьбе.
Напомним,