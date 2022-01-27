Маколей Калкин готовится к свадьбе с актрисой

Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин в очередной раз готовится распрощаться со статусом холостяка.

Актер Маколей Калкин не перестает радовать своих поклонников приятными новостями. Мужчина окончательно завязал с пагубными привычками и устраивает свою личную жизнь.

В 2017 году на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде» в Таиланде Маколей познакомился с актрисой Брендой Сонг, а вскоре пара начала встречаться.

В прошлом году Маколей и Бренда впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Дакотой в честь сестры актера, которая погибла в ДТП.

Актриса Бренда Сонг / Fotobank / GettyImages

А сегодня стало известно, что счастливые родители решились вывести свои отношения на новый уровень – жениться. Об этом сообщают журналисты «People».

На днях папарацци удалось сфотографировать Бренду, на пальце которой красовалось кольцо с бриллиантом. Сами влюбленные пока не прокомментировали новость о своей скорой свадьбе.

Напомним,