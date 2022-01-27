Маколей Калкин готовится к свадьбе с актрисой

27 января 2022 12:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Маколей Калкин готовится к свадьбе с актрисой
Актер Маколей Калкин
Fotobank / GettyImages

Звезда фильмов «Один дома» Маколей Калкин в очередной раз готовится распрощаться со статусом холостяка.

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Актер Маколей Калкин не перестает радовать своих поклонников приятными новостями. Мужчина окончательно завязал с пагубными привычками и устраивает свою личную жизнь.

В 2017 году на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде» в Таиланде Маколей познакомился с актрисой Брендой Сонг, а вскоре пара начала встречаться.

В прошлом году Маколей и Бренда впервые стали родителями. У пары родился сын, которого они назвали Дакотой в честь сестры актера, которая погибла в ДТП.

Актриса Бренда Сонг / Fotobank / GettyImages
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А сегодня стало известно, что счастливые родители решились вывести свои отношения на новый уровень – жениться. Об этом сообщают журналисты «People».

На днях папарацци удалось сфотографировать Бренду, на пальце которой красовалось кольцо с бриллиантом. Сами влюбленные пока не прокомментировали новость о своей скорой свадьбе.

Напомним,

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