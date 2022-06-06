Андрій Хливнюк розповів про своє поранення, яке отримав під час битви за Ірпінь

6 июня 2022 12:15 Туренко Андрей
Андрій Хливнюк розповів про своє поранення, яке отримав під час битви за Ірпінь
Співак Андрій Хливнюк
пресс-служба канала Украина

Співак Андрій Хливнюк розповів, як війна змінила його гумор та вперше поділився історією свого поранення.

Читайте такжеЛеся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй діти
Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк на початку війни пішов служити до ЗСУ. За деякий час всіх шокувала звістка про поранення музиканта в обличчя.

Це було в процесі падіння, бо ми зстрибували в яму. Орки дочекалися, поки ми зупинимося, щоб вести вогонь прицільно, колона йшла, зупинилась. Ми почали розвантажувалися, щоб відпустити машини і йти форсувати річечку. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. І хлопці таки і зайшли. Вони перегрупувалися, почекали слушної години. Це було легке поранення, я був при тямі. Дістали шмат заліза, зашили. Через цю хвилю ударну, можливо, кілька годин я був трошки такий «веселий», матюкався. Але потім мав змогу зателефонувати, поговорити з усіма. Ніби тобі дали кулаком легенько і збили з ніг, - говорить артист журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Співак Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski

Читайте такжеПаляниця з полуницею за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Хливнюк зізнався, що останнім часом змінилася його манера спілкування.

Я заздалегідь перепрошую за солдафонський гумор і за донесення інформації, яке зараз є частиною мого життя. Тому що після війни, мабуть, ми знову повернемося до етики розмови, до етикету нормального. Зараз просто поки що психіка не спрацьовує так. Ви ж розумієте, що на дорогах України зараз розмовляють, умовно кажучи, як далекобійники, а не як дипломати. Хоча і далекобійники бувають дипломатами. Треба просто визнати мені, що я трішки став, як це українською, пошловат, - говорить співак.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок канал Україна Андрій Хливнюк

Материалы по теме

Супер Топ-модель по-українськи: Аня Суліма розповіла про розбомблену квартиру в Ірпені та сусідів
Новости

Супер Топ-модель по-українськи: Аня Суліма розповіла про розбомблену квартиру в Ірпені та сусідів
Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй діти
Новости

Леся Нікітюк зізналася, що під час війни дарують їй дітиЭксклюзив
14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до шпиталю і звернулися до українців
Новости

14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до шпиталю і звернулися до українців
Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ
Меломан

Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні

Як побороти стрес, якщо ви живете у прифронтовій зоні
Святослав Гринчук: Для ворога нема нічого святого

Святослав Гринчук: Для ворога нема нічого святого
Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити

Безпліддя у чоловіка через стрес: що робити
Охолоджуємося в спеку правильно: ТОП-5 варіантів

Охолоджуємося в спеку правильно: ТОП-5 варіантів

Популярное видео

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)

Як ти?: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 28.05.2022)
Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ

Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ
Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)

Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 22.05.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK