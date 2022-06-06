Андрій Хливнюк розповів про своє поранення, яке отримав під час битви за Ірпінь
6 июня 2022 12:15
Співак Андрій Хливнюк
пресс-служба канала Украина
Співак Андрій Хливнюк розповів, як війна змінила його гумор та вперше поділився історією свого поранення.
«Бумбокс» Андрій Хливнюк на початку війни пішов служити до ЗСУ. За деякий час всіх шокувала звістка про поранення музиканта в обличчя.
Це було в процесі падіння, бо ми зстрибували в яму. Орки дочекалися, поки ми зупинимося, щоб вести вогонь прицільно, колона йшла, зупинилась. Ми почали розвантажувалися, щоб відпустити машини і йти форсувати річечку. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. І хлопці таки і зайшли. Вони перегрупувалися, почекали слушної години. Це було легке поранення, я був при тямі. Дістали шмат заліза, зашили. Через цю хвилю ударну, можливо, кілька годин я був трошки такий «веселий», матюкався. Але потім мав змогу зателефонувати, поговорити з усіма. Ніби тобі дали кулаком легенько і збили з ніг, - говорить артист журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».
Співак Андрій Хливнюк / instagram.com/andriihorolski
Я заздалегідь перепрошую за солдафонський гумор і за донесення інформації, яке зараз є частиною мого життя. Тому що після війни, мабуть, ми знову повернемося до етики розмови, до етикету нормального. Зараз просто поки що психіка не спрацьовує так. Ви ж розумієте, що на дорогах України зараз розмовляють, умовно кажучи, як далекобійники, а не як дипломати. Хоча і далекобійники бувають дипломатами. Треба просто визнати мені, що я трішки став, як це українською, пошловат, - говорить співак.
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