Тімур Мірошниченко розповів, кого з українців вважає зрадниками власної країни
3 июня 2022 14:00
Ведучий Тімур Мірошниченко
пресс-служба канала Украина
Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, кого вважає зрадниками.
Тімур Мірошниченко переконаний, ті громадяни, які замовчують війну не можуть називатися українцями.
У мене є знайомі, хтось поїхав в Дубай, хтось ще кудись давно. І я, наприклад, знаю дівчину, яка родом з Маріуполя, давно живе в Дубаї. Я заради цікавості зайшов на її сторінку - там жодного натяку. Її місто рознесли вщент, вона лежить собі в купальнику на пляжі в Дубаї, і в неї все добре, ані слова в сторіс чи постах. Якщо людина так себе поводить, значить вона не має права більше називатися українкою чи українцем, - говорить ведучий журналістам програми «Зірковий шлях» на каналу «Україна».
Ведучий Тімур Мірошниченко / пресс-служба канала Украина
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Це має бути величезне застілля від Ужгорода до Луганська. Хочеться об’їхати всю країну з концертами, великими красивими подіями, подякувати всім захисникам, людям, які також, не беручи зброю до рук, захищали нашу країну. Подякувати всім за те, що відстояли, не побоялися, захистили, зберегли. Хочеться просто в кожне містечко, селище заїхати, всіх обійняти, - розповів ведучий.
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