Андрій Бєдняков – про перехід на українську мову: Кнопка "відписатися" – перед вашими очима

Эксклюзив 11 июня 2022 15:15 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Андрій Бєдняков – про перехід на українську мову: Кнопка
Телеведучий Андрій Бєдняков
Пресслужба Нового каналу

Телеведучий Андрій Бєдняков пояснив свою позицію щодо державної мови та звернувся до російської аудиторії у соцмережах.

Читайте такжеЛеся Нікітюк розповіла, як на Хмельниччині лікують постраждалих від війни тварин
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну більшість наших знаменитостей перейшли у повсякденному житті на українську мову. Серед таких – ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков.

Я намагаюся повністю перейти на українську і спілкуватись нею, – поділився він в інтерв’ю проекту «Слава+». – Давно вивчав мову задля роботи. До того ж, у школі дуже любив українську, тому в мене з цим були не такі вже й великі проблеми. Звісно, моя мова не така, як хотілося б, але ми всі вчимося. Зараз час, коли потрібно переходити!

Телеведучий Андрій Бєдняков / Пресслужба Нового каналу

Свою позицію Андрій Бєдняков демонструє не лише у повсякденному житті, а й у соцмережах. Де, до речі, в нього численна російська аудиторія.

У мене російське прізвище Бєдняков. І я все своє життя розмовляв російською мовою, – пише він. – Але «русский язык ущемляют. Мы идем спасать русскоговорящих». Врятували… Відтепер мій Іnstagram буде українською. Бо мені так хочеться. Бо інакше не можу. Так я висловлюю свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захвату територій іншої країни. Відтепер можете називати мене «бЕндеровцем». Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну? Всім, хто буде кидатися піною з рота, відповідь одна: кнопка «відписатися» – перед вашими очима. Для тих, хто зі мною, кнопка «переказати» – вам у поміч. Я нікого не примушую. У кожного свій вибір. Російськомовні українці люблять країну не менше. 100%. Але це МІЙ ВИБІР. Своєрідний привіт деяким підписникам з росії.

Нагадаємо,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

новини війна особисте життя зірок Андрій Бєдняков Новий канал ексклюзив

Материалы по теме

Макс Чмерковський будує модульне містечко на Львівщині для переселенців
Новости

Макс Чмерковський будує модульне містечко на Львівщині для переселенців
Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 11.06.2022)
Ліниві вареники з молодої картоплі: проста і смачна страва від Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Ліниві вареники з молодої картоплі: проста і смачна страва від Шефа Алекса Якутова
Як під час війни розпізнавати новини-фейки?
Полезные советы

Як під час війни розпізнавати новини-фейки?
Допомогти журналістам

Популярное на сайте

14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до шпиталю і звернулися до українців

14 годин ближніх боїв на нулі: Міша Панчишин та Іоанн Зенков потрапили до шпиталю і звернулися до українців
ТОП літніх книг, які має прочитати кожен

ТОП літніх книг, які має прочитати кожен
Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)

Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)
Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році

Для 3 знаків Зодіаку червень стане найбільш романтичним місяцем у 2022 році

Популярное видео

Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)

Як ти?: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 04.06.2022)
Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ

Леся Нікітюк випустила гумористичну пісню: Сон, який може стати реальністю завдяки ЗСУ
Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)

Один за всіх: дивитися випуск онлайн (ефір від 05.06.2022)
Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)

Говорить Україна. Хроніки незламності: Оксана з Лисичанська про те, як підірвалася на міні (ефір від 07.06.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK