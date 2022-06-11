Андрій Бєдняков – про перехід на українську мову: Кнопка "відписатися" – перед вашими очима
Телеведучий Андрій Бєдняков пояснив свою позицію щодо державної мови та звернувся до російської аудиторії у соцмережах.
Я намагаюся повністю перейти на українську і спілкуватись нею, – поділився він в інтерв’ю проекту «Слава+». – Давно вивчав мову задля роботи. До того ж, у школі дуже любив українську, тому в мене з цим були не такі вже й великі проблеми. Звісно, моя мова не така, як хотілося б, але ми всі вчимося. Зараз час, коли потрібно переходити!
Свою позицію Андрій Бєдняков демонструє не лише у повсякденному житті, а й у соцмережах. Де, до речі, в нього численна російська аудиторія.
У мене російське прізвище Бєдняков. І я все своє життя розмовляв російською мовою, – пише він. – Але «русский язык ущемляют. Мы идем спасать русскоговорящих». Врятували… Відтепер мій Іnstagram буде українською. Бо мені так хочеться. Бо інакше не можу. Так я висловлюю свою позицію. Позицію проти вбивств, окупації та захвату територій іншої країни. Відтепер можете називати мене «бЕндеровцем». Ви ж так називаєте людину, яка любить свою країну? Всім, хто буде кидатися піною з рота, відповідь одна: кнопка «відписатися» – перед вашими очима. Для тих, хто зі мною, кнопка «переказати» – вам у поміч. Я нікого не примушую. У кожного свій вибір. Російськомовні українці люблять країну не менше. 100%. Але це МІЙ ВИБІР. Своєрідний привіт деяким підписникам з росії.
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