Андрій Бєдняков – про перехід на українську мову: Кнопка "відписатися" – перед вашими очима Эксклюзив Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Телеведучий Андрій Бєдняков Пресслужба Нового каналу

Телеведучий Андрій Бєдняков пояснив свою позицію щодо державної мови та звернувся до російської аудиторії у соцмережах.