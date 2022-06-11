Макс Чмерковський будує модульне містечко на Львівщині для переселенців
Відомий хореограф та суддя проєкту «Танці з зірками» Макс Чмерковський будує на Львівщині модульне містечко для переселенців зі сходу України, які через війну втратили свій дім.
Нам відправляли фото подяки з нашою допомогою, а я дивлюсь – позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будова і так жити не можна, – сказав Чмерковський.
Макс разом з батьком вирушив до Анкари, де зустрівся з послом України в Туреччині Василем Бондарем. Посол особисто зацікавився ініціативою родини, відправився з ними на завод, щоб дізнатись усі деталі виробу модульних будинків і від себе організував ще 10 будинків.
Ми хотіли зробити так, щоб це були не просто порожні будинки. Ми відправляємо і дитячі майданчики, і все для побуту: шафи, меблі… Також перше питання, яке є ставив під час реалізації ідеї: наскільки у будинках тепло, адже війна почалась взимку, тому я одразу зрозумів, що питання температури важливе. І якщо це не завершиться найближчим часом, а буде й надалі до холодів – ми домовились, що будинки ущільнять, – зазначив хореограф.
У всі 40 модульних будинків люди зможуть заселитись вже найближчим місяцем. Проте на цій кількості Макс зупинятись не збирається. Говорить, що буде неймовірно радить, якщо дії організації «Баранова 27» стануть прикладом для інших і допоможуть тим, хто втратив свій дім.
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