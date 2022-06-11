Макс Чмерковський будує модульне містечко на Львівщині для переселенців

11 июня 2022 17:45 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Чмерковський будує модульне містечко на Львівщині для переселенців
Танцівник Макс Чмерковський
instagram.com/maksimc

Відомий хореограф та суддя проєкту «Танці з зірками» Макс Чмерковський будує на Львівщині модульне містечко для переселенців зі сходу України, які через війну втратили свій дім.

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Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Макс Чмерковський разом з братом та батьком заснував благодійну організацію «Баранова 27» – саме таку адресу мав дім родини хореографа, коли вони проживали в Одесі. Спершу організація займалась гуманітарною допомогою для українців, проте, побачивши фото приміщень, у яких проживають земляки, які втратили своє житло, вирішив допомогти іншим способом.

Нам відправляли фото подяки з нашою допомогою, а я дивлюсь – позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будова і так жити не можна, – сказав Чмерковський.

Макс разом з батьком вирушив до Анкари, де зустрівся з послом України в Туреччині Василем Бондарем. Посол особисто зацікавився ініціативою родини, відправився з ними на завод, щоб дізнатись усі деталі виробу модульних будинків і від себе організував ще 10 будинків.

Модульне містечко / Пресслужба каналу 1+1

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На сьогодні організація «Баранова 27» зібрала кошти на придбання 40 модульних будинків. Кожний з них розрахований на родину з двох дорослих та двох дітей, і здатний простояти близько 10 років. Будинки зроблені зі спеціального алюмінію та металу, з використанням спецтехнології з нормалізації температури, аби влітку не було спекотно, а взимку – холодно.

Ми хотіли зробити так, щоб це були не просто порожні будинки. Ми відправляємо і дитячі майданчики, і все для побуту: шафи, меблі… Також перше питання, яке є ставив під час реалізації ідеї: наскільки у будинках тепло, адже війна почалась взимку, тому я одразу зрозумів, що питання температури важливе. І якщо це не завершиться найближчим часом, а буде й надалі до холодів – ми домовились, що будинки ущільнять, – зазначив хореограф.

У всі 40 модульних будинків люди зможуть заселитись вже найближчим місяцем. Проте на цій кількості Макс зупинятись не збирається. Говорить, що буде неймовірно радить, якщо дії організації «Баранова 27» стануть прикладом для інших і допоможуть тим, хто втратив свій дім.

Нагадаємо,

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