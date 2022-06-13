Холостяк-11: Михайло Заливако розійшовся з переможницею проекту Анною Богдан

Головний герой 11 сезону проекту Холостяк Михайло Заливако більше не разом з Анною Богдан.

Переможниця проекту "Холостяк-11" Анна Богдан вирішила розповісти підписникам соцмереж правду про відносини з Михайлом Заливако. Дівчина зізналася, що вони більше не разом.

Чому саме пара розірвала свої стосунки - Анна розповідати не захотіла. Дівчина попросила шанувальників не запитувати зараз про це і дати їй час, адже вона ще не впоралася з переживаннями.

Дуже багато запитань ставлять мені: де дівся Міша? чому немає Міші? ви розійшлись? і так далі… Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам…. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко. Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму. Дякуємо, що весь цей час були з нами і хвилювались за нашу пару. P.S Прошу вас не питати, що трапилось. Дайте мені можливість прожити у своїй тиші. Боляче та сумно.

Шанувальники пари шоковані таким розвитком подій, адже вони були впевнені, що Михайло і Анна зовсім скоро одружаться. І весільний танок готували, який продемонстрували на "Танцях з зірками". Сам Заливако поки що не прокоментував розставання з Анною.