«Зв’язок»: на Новому каналі стартували зйомки серіалу про стосунки на відстані під час війни Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Стартували зйомки нового серіалу Нового «Зв’язок» Пресслужба Нового каналу

Камера! Мотор! 10 травня розпочалися зйомки багатосерійної комедії, яка вийде на Новому каналі вже восени 2023-го.