«Зв’язок»: на Новому каналі стартували зйомки серіалу про стосунки на відстані під час війни

15 мая 2023 10:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Зв’язок»: на Новому каналі стартували зйомки серіалу про стосунки на відстані під час війни
Стартували зйомки нового серіалу Нового «Зв’язок»
Пресслужба Нового каналу

Камера! Мотор! 10 травня розпочалися зйомки багатосерійної комедії, яка вийде на Новому каналі вже восени 2023-го.

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«Зв'язок» – це серіал про наші з вами нові реалії життя після 24 лютого 2022 року. Про вимкнення світла, про вибухи, про спілкування на відстані. І головне – про нестримний оптимізм та життєрадісність українців. 

У кожній серії глядач стежитиме за історіями чотирьох сімей з різних міст України, які розлучила війна. 

Ми розповімо чесні та справжні історії про нас із вами, про реальність, у якій всі сьогодні живемо. Сподіваємося, що серіал зможе підтримати й надихнути глядачів Нового каналу, – ділиться креативна продюсерка проєкту, який для Нового каналу знімає Starlight Production, Марина Козаченко. – В персонажах вони впізнають не лише себе, а й своїх батьків, коханих та друзів. Аудиторія побачить близькі для себе ситуації та проблеми, але головне – матиме причину щиро посміятися тут і зараз, навіть у надскладних для всіх нас обставинах. Ми хочемо, щоб цей серіал став для українців своєрідним антидепресантом. І вкотре нагадав, що найважливіше – не втрачати зв’язок!
 

Стартували зйомки нового серіалу Нового «Зв’язок» / Пресслужба Нового каналу

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Серед акторів, яких глядач побачить у «Зв’язку», – Віктор Андрієнко, Роман Міщеряков, Дмитро Вівчарюк. Але повний каст дізнаємося ближче до прем’єри. 

Нагадаємо, 

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