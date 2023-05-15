«Зв’язок»: на Новому каналі стартували зйомки серіалу про стосунки на відстані під час війни
15 мая 2023 10:00
Стартували зйомки нового серіалу Нового «Зв’язок»
Пресслужба Нового каналу
Камера! Мотор! 10 травня розпочалися зйомки багатосерійної комедії, яка вийде на Новому каналі вже восени 2023-го.
світла, про вибухи, про спілкування на відстані. І головне – про нестримний оптимізм та життєрадісність українців.
У кожній серії глядач стежитиме за історіями чотирьох сімей з різних міст України, які розлучила війна.
Ми розповімо чесні та справжні історії про нас із вами, про реальність, у якій всі сьогодні живемо. Сподіваємося, що серіал зможе підтримати й надихнути глядачів Нового каналу, – ділиться креативна продюсерка проєкту, який для Нового каналу знімає Starlight Production, Марина Козаченко. – В персонажах вони впізнають не лише себе, а й своїх батьків, коханих та друзів. Аудиторія побачить близькі для себе ситуації та проблеми, але головне – матиме причину щиро посміятися тут і зараз, навіть у надскладних для всіх нас обставинах. Ми хочемо, щоб цей серіал став для українців своєрідним антидепресантом. І вкотре нагадав, що найважливіше – не втрачати зв’язок!
Стартували зйомки нового серіалу Нового «Зв’язок» / Пресслужба Нового каналу
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