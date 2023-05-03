Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь

3 мая 2023 11:55 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
Пресслужба Нового каналу

Головна викривачка шахраїв, ведуча проєкту «Аферисти в сітях» Олена-Крістіна Лебідь розповіла, які продукти дають їй стільки сил та енергії.

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Глядач звик бачити ведучу проєкту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олену-Крістіну Лебідь мегаактивною та позитивною. Зірка завжди так і випромінює шалену енергію! Але як їй це вдається? Секрет відкрито! 

Олена-Крістіна ексклюзивно поділилася, що вся справа в перекусах на роботі. А ще розповіла, які саме продукти додають їй сил та настрою.

Перекуси – це взагалі моє все! Я, в принципі, харчуюся саме перекусами. Їм п’ять-шість разів на день, але небагато, – ділиться Лебідь. – До речі, особливо навесні в моїх перекусах активно домінує авокадо. Його ще називають «суперфуд для молодості та краси». Він покращує стан волосся, шкіри, нігтів. І, головне, авокадо – це антиоксидант. Тому мінус стреси, і плюс вулканічна енергія. Я завжди відчуваю, як мотор перемикається на космічну швидкість! Окрім авокадо є ще кілька порад щодо продуктів.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

Топ-3 перекуси від Олени-Крістіни Лебідь:

  1. Берете половинку авокадо. Посипаєте її чорним перцем і крапаєте трохи соєвого соусу. Далі посипаєте кедровими горішками та їсте ложкою. Смачно – капець!
  2. Гозинаки з насіння льону або соняшника. Я вважаю, що це взагалі ультраперекус! Насіння соняшника багате білком. І це краще, ніж м’ясо. Це енергія, енергія і ще раз енергія! До того ж воно теж містить антиоксиданти. Тому з перекусом покращується настрій, і ви бачите в кадрі мою вічно усміхнену фізію (усміхається).
  3. Салат! З будь-чого! Це можуть бути такі продукти: листя айсберга, чорнослив, соєвий соус, помідори, консервована квасоля, оливкова олія, кріп, волоський горіх... Змішую це все й тріскаю з підмугикуванням!

Нагадаємо, 

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