Ученые доказали, что владельцы смартфонов отличаются раздражительностью
Ученые из Университета Ноттингем Трент выяснили, как смартфоны портят пользователям настроение каждый день.
Смартфон представляет собой постоянный поток информации и сообщений. Около 30% уведомлений, получаемых человеком через смартфон, формируют негативные эмоции, вызывают враждебность, раздражение, страх или стыд.
Исследование, подтвердившее вред смартфонов, проходило с участием 50 добровольцев, за ними ученые наблюдали на протяжении 5 недель. За это время испытуемые в общем получили почти 0,5 миллиона уведомлений, а сведения о своем самочувствии передавали по три раза в день через опросники.
Оказалось, что отключение уведомлений делает людей более продуктивными работниками, помогает удерживать настроение и меньше отвлекаться.
Большая часть участников эксперимента решила отказаться от части уведомлений после завершения исследования.
Напомним,