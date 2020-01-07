Ученые доказали, что владельцы смартфонов отличаются раздражительностью

Ученые из Университета Ноттингем Трент выяснили, как смартфоны портят пользователям настроение каждый день.

Смартфон представляет собой постоянный поток информации и сообщений. Около 30% уведомлений, получаемых человеком через смартфон, формируют негативные эмоции, вызывают враждебность, раздражение, страх или стыд.

Чаще всего пользователям портят настроение сообщения, которые касаются работы, программ и доступности Wi-Fi.

Исследование, подтвердившее вред смартфонов, проходило с участием 50 добровольцев, за ними ученые наблюдали на протяжении 5 недель. За это время испытуемые в общем получили почти 0,5 миллиона уведомлений, а сведения о своем самочувствии передавали по три раза в день через опросники.

Оказалось, что отключение уведомлений делает людей более продуктивными работниками, помогает удерживать настроение и меньше отвлекаться.

Большая часть участников эксперимента решила отказаться от части уведомлений после завершения исследования.

Напомним,