Ученые доказали, что владельцы смартфонов отличаются раздражительностью

7 января 2020 20:00 Алла Лысак
Ученые доказали, что владельцы смартфонов отличаются раздражительностью
Ученые доказали, что владельцы смартфонов отличаются раздражительностью

Ученые из Университета Ноттингем Трент выяснили, как смартфоны портят пользователям настроение каждый день.

Смартфон представляет собой постоянный поток информации и сообщений. Около 30% уведомлений, получаемых человеком через смартфон, формируют негативные эмоции, вызывают враждебность, раздражение, страх или стыд.

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Чаще всего пользователям портят настроение сообщения, которые касаются работы, программ и доступности Wi-Fi.

Исследование, подтвердившее вред смартфонов, проходило с участием 50 добровольцев, за ними ученые наблюдали на протяжении 5 недель. За это время испытуемые в общем получили почти 0,5 миллиона уведомлений, а сведения о своем самочувствии передавали по три раза в день через опросники. 

Оказалось, что отключение уведомлений делает людей более продуктивными работниками, помогает удерживать настроение и меньше отвлекаться.

Большая часть участников эксперимента решила отказаться от части уведомлений после завершения исследования.  

Напомним,

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