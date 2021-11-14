Экс-супруга DZIDZIO рассказала о возможной измене мужа с Олей Цибульской

Жизнь DZIDZIO в 2021 году стала такой же обсуждаемой темой, как и пандемия коронавируса.

И это не удивительно, ведь весной этого года стало известно о переменах в личной жизни DZIDZIO : спустя 20 лет брака певец развелся со своей женой Ярославой.

Ярослава, отвечая в своих интервью на вопрос «когда исчезла любовь», уверяет - четкого момента не было. К этому событию привела целая цепочка событий.

При этом DZIDZIO и Ярославе удалось разойтись по-хорошему. Они отпустили былые обиды и поблагодарили друг друга за все прекрасное. Более того, недавно певец купил экс-супруге шикарную квартиру.

DZIDZIO и SLAVIA / instagram.com/dzidzio

Тем не менее, в СМИ продолжают ходить слухи о том, что причиной развода пары стала возможная измена DZIDZIO с известной певицей Олей Цибульской.

Но Ярослава это отрицает. Девушка признается, именно она принуждала мужа к общению с Олей. Вместо этого певец такого желания никогда и не имел.

Не хотел почему-то. Не знаю. На самом деле, они не общались эти все годы так, как это кажется, будто они друзья. На самом деле, Оля к Михаилу так издалека, на «вы», как говорится. Она в личном разговоре с ним держится очень толерантно. Лишь когда выходит на сцену, на камеру, она позволяет себе все, что попало. Он даже удивляется, говорит: «Как это может быть. Она меня подставляет, порой делает такие вещи, что я даже не знаю, как реагировать», – говорит в интервью программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» бывшая супруга DZIDZIO о его отношения с Олей Цибульской.

DZIDZIO и Оля Цибульская / instagram.com/slavia_official

Напомним,