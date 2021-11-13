МастерШеф 11 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
13 ноября 2021 16:10
Юлия Туренко
МастерШеф-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
пресс-служба канала СТБ
13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу МастерШеф-11. 13 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 13 выпуске шоу МастерШеф-11
: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. В начале испытания участники сами выберут капитанов. В этот раз лидеры не будут набирать участников в команды. Капитанам предстоит придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану. Как только одна из команд приготовит свои блюда, судьи остановят процесс приготовления у других команд. Но, если Эктор не примет хотя бы одно блюдо команды, все ее участники поднимутся на этом этапе на балкон. Другие же команды смогут продолжить испытание. Участникам придется балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд. Если блюдо команды будет достойным похвалы, они получат денежное вознаграждение. А блюда других команд останутся неоцененными, ведь судьи их даже не попробуют. Деньги капитан распределит между своими участниками. Кто заработает меньше – наденет черный фартук. Всего будет три этапа испытания. На каждом участники смогут сменить капитана, если тот их не устроит. Справятся ли аматоры? И кто наденет черный фартук?
13 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 13 ноября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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