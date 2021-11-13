МастерШеф 11 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)

13 ноября 2021 16:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

МастерШеф 11 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
пресс-служба канала СТБ

13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу МастерШеф-11. 13 выпуск 11 сезона проекта МастерШеф смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеАдская кухня: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 08.11.2021)
Смотрите в 13 выпуске шоу МастерШеф-11: Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона продолжают сражаться за звание победителя. В начале испытания участники сами выберут капитанов. В этот раз лидеры не будут набирать участников в команды. Капитанам предстоит придумать меню из трех блюд, разработать концепцию и влюбить в нее других участников, чтобы они захотели присоединиться к капитану. Как только одна из команд приготовит свои блюда, судьи остановят процесс приготовления у других команд. Но, если Эктор не примет хотя бы одно блюдо команды, все ее участники поднимутся на этом этапе на балкон. Другие же команды смогут продолжить испытание. Участникам придется балансировать между скоростью и качеством приготовления блюд. Если блюдо команды будет достойным похвалы, они получат денежное вознаграждение. А блюда других команд останутся неоцененными, ведь судьи их даже не попробуют. Деньги капитан распределит между своими участниками. Кто заработает меньше – наденет черный фартук. Всего будет три этапа испытания. На каждом участники смогут сменить капитана, если тот их не устроит. Справятся ли аматоры? И кто наденет черный фартук?

13 выпуск шоу МастерШеф-11 смотрите 13 ноября в 22:00 на СТБ, и позже смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

СТБ МастерШеф видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 МастерШеф-11

Материалы по теме

Україна має талант-2021: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
Телешоу

Україна має талант-2021: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2021)
Гороскоп на 14 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 14 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
54-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в обольстительном платье
Новости

54-летняя Николь Кидман восхитила фигурой в обольстительном платье
Саймон Бейкер бросил девушку спустя полгода отношений: известна причина
Новости

Саймон Бейкер бросил девушку спустя полгода отношений: известна причина

Популярное на сайте

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов

Счастливчики: врачи назвали группу крови, обладатели которой защищены от инфарктов и инсультов
Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Гороскоп 2022: Глоба рассказал, у кого жизнь развернется на 360 градусов

Популярное видео

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию

Вскрытие покажет 2 сезон: смотреть онлайн 1 серию
Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)

Хто зверху-11: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK