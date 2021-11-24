Леся Никитюк рассказала, как питаться правильно и недорого

24 ноября 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Леся Никитюк рассказала, как питаться правильно и недорого
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, какие продукты входят в ее рацион, и где она их берет.

Читайте такжеНаталка Карпа близка к разводу с мужем?
Многие считают, что здоровое питание - это дорого. Но на самом деле это не совсем так, уверена ведущая шоу «Хто зверху?» и реалити «Пара на миллион» Леся Никитюк, которая несколько лет назад начала правильно питаться. 

Сейчас Леся не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.

У меня всегда в холодильнике есть свежие овощи, но они домашние - привожу их из Хмельницкого от мамы. Если есть возможность, то покупаю курицу, утку, яйца у знакомых, которые сами выращивают птицу, - рассказала Леся Никитюк. - Мне недорого питаться правильно. Главное - отказаться от вредной еды. Если вы хотите перебить голод, можно съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль, сгрызть яблоко или морковку.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеПавел Прилучный рассказал, что проблемы с лицом и лишним весом были из-за опухоли, кист и операций
Также девушка объяснила, откуда мог взяться миф о дороговизне здорового питания.

Здоровое питание - когда в рационе есть белки, углеводы, клетчатка. То есть, овощи, рыба, мясо, крупы. Не обязательно постоянно пичкать себя морепродуктами – конечно, это будет дорого. Но тут уже кто что любит, - отметила ведущая. - Если мне скажут, что нужно есть морепродукты и устрицы три раза в день, то я не буду спорить и говорить, что это для меня дорого, а буду зарабатывать, чтобы питаться так, как порекомендовал врач.

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Леся Никитюк новости питание звезд питание Хто зверху-11

Материалы по теме

Артем Пивоваров рассказал о своем отвязном детстве: Прятал рельсы и катался с милицейскими мигалками
Новости

Артем Пивоваров рассказал о своем отвязном детстве: Прятал рельсы и катался с милицейскими мигалками
Крид – спортивная драма с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром Сталлоне
Анонсы на ТВ

Крид – спортивная драма с Майклом Б. Джорданом и Сильвестром СталлонеЭксклюзив
Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 25 ноября 2021 для всех знаков Зодиака
Новорічна МАСКА на каналі Україна: Тина Кароль будет скрываться в одном из образов
Новости

Новорічна МАСКА на каналі Україна: Тина Кароль будет скрываться в одном из образов

Популярное на сайте

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло

Названа группа крови долгожителей: им крупно повезло
Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови

Рождаются гении: ученые назвали самую интеллектуальную группу крови
Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться

Самый опасный вид секса: медики рассказали, чего стоит опасаться
Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Назван доступный каждому украинцу продукт для снижения уровня сахара

Популярное видео

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 17.11.2021)
Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)

Гром среди ясного неба: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 18.11.2021)
МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)

МастерШеф-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2021)
Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)

Холостячка-2: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 19.11.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK