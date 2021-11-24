Леся Никитюк рассказала, как питаться правильно и недорого
24 ноября 2021 14:50
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, какие продукты входят в ее рацион, и где она их берет.
Леся Никитюк, которая несколько лет назад начала правильно питаться.
Сейчас Леся не употребляет свинину, телятину, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье и торты.
У меня всегда в холодильнике есть свежие овощи, но они домашние - привожу их из Хмельницкого от мамы. Если есть возможность, то покупаю курицу, утку, яйца у знакомых, которые сами выращивают птицу, - рассказала Леся Никитюк. - Мне недорого питаться правильно. Главное - отказаться от вредной еды. Если вы хотите перебить голод, можно съесть протеиновый батончик или выпить протеиновый коктейль, сгрызть яблоко или морковку.
Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеПавел Прилучный рассказал, что проблемы с лицом и лишним весом были из-за опухоли, кист и операцийТакже девушка объяснила, откуда мог взяться миф о дороговизне здорового питания.
Здоровое питание - когда в рационе есть белки, углеводы, клетчатка. То есть, овощи, рыба, мясо, крупы. Не обязательно постоянно пичкать себя морепродуктами – конечно, это будет дорого. Но тут уже кто что любит, - отметила ведущая. - Если мне скажут, что нужно есть морепродукты и устрицы три раза в день, то я не буду спорить и говорить, что это для меня дорого, а буду зарабатывать, чтобы питаться так, как порекомендовал врач.
Напомним,