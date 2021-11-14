Хто зверху 11 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2021)
14 ноября 2021 07:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2021)
пресс-служба Нового канала
18 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск шоу Хто зверху-11. 13 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 13 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В тринадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: певица NiNO, блогер Вика Маремуха и интервьюер Рамина Эсхакзай. А в команде Сергея Притулы увидите: блогера Яна Гордиенко (ЯнГо), музыканта Сергея Танчинца и певца Alekseev.
13 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 18 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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