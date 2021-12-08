Дети против звезд 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2021)

8 декабря 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дети против звезд 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2021)
Дети против звезд-3: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 08.12.2021)
пресс-служба Нового канала

8 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Дети против звезд-3. 11 выпуск 3 сезона шоу Дети против звезд смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 11 выпуске шоу Дети против звезд-3: Три талантливых ребенка против трех звезд отечественного шоу-бизнеса. Соперникам придется спасать город от инопланетян, отгадывать слова во всем нам известной игре «Крокодил», стоя на балансборде отвечать на вопросы викторины. Продемонстрировать свой талант в индивидуальном баттле, а в финале успешно пройти через полосу с препятствиями. Кто кого – рассудит искусственный интеллект Мегамозг. А будет болеть и поддерживать участников – ведущий шоу Сергей Притула. На этой неделе вы увидите настоящий театр теней от хореографа Алены Шоптенко. А музыкант Евгений Галич будет отгадывать музыкальные композиции "задом напепед". Конкуренцию ему составит 11-летний Леонид Лебедь.

11 выпуск шоу Дети против звезд-3 смотрите 8 декабря в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Дети против звезд смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

 

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