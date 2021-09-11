Субботний вечер в компании супергероя: "Бэтмен" – великая киноистория

Наверное, сложно найти человека, который хотя бы раз в жизни не смотрел или не слышал о фильмах или комиксах про Бэтмена. Ведь в мире супергероев этот персонаж – устоявшаяся классика.

И несмотря на то, что впервые киносериал о Бэтмене появился на экранах еще в 1943 году и был черно-белым, приключения этого супергероя до сих пор не оставляют нас равнодушными. Кажется, со временем wow-эффект только усилился.

Скорее всего, большинство современных зрителей, вспоминая о бэтменовской киноистории, подумает о фильмах 2000-х. Но как насчет того, чтобы посмотреть ленту о Бэтмене 1989 года, которая в свое время оказала огромное влияние на весь Голливуд? Любителям атмосферного кино и особенного готического стиля этот фильм точно придется по душе. Кстати, уже завтра, в 19:00, «Бэтмена» покажет канал НЛО TV.

Немного о сюжете. В начале фильма зритель оказывается на улицах города Готэма. Да, местечко несколько мрачновато, но хуже всего то, что его буквально захлестнула преступность. Власти практически беспомощны, но мэр вместе с окружным прокурором обещают устранить источник угрозы. В это же время по городу разносится ошеломляющая новость: некий Человек-летучая мышь, он же Бэтмен, отважно расправляется с преступниками и защищает мирных граждан.

Однажды этот герой выходит на след Джокера – изощренного и хитрого злодея, который пытается возглавить организованную преступность Готэма, чтобы подчинить себе весь город. Бэтмен принимает решение его остановить. К слову, смертельная вражда между добром и злом, а в этом случае между Бэтменом и Джокером, сводится не только к борьбе за спасение города. Конечно же, без женщины здесь не обошлось. Кроме того, как выясняется позже, Джокер причастен к непростому прошлому загадочного супергероя…

Режиссером киноленты стал Тим Бертон, а главную роль борца с преступностью исполнил Майкл Китон. Накануне сьемок на протяжении двух месяцев актер усиленно готовился к роли. Интересно, что Майкл даже начал заниматься кикбоксингом. И как результат, дублера творческой группе пришлось привлекать только во время сьемок особо опасных сцен, ведь все остальные Китон исполнил сам. Что ж, тренировки точно пошли актеру на пользу. Особенно, учитывая то, что костюм Бэтмена весил чуть больше 30 килограмм!

Сьемки фильма продлились всего 12 недель, но бюджет на него был потрачен весьма впечатляющий – 48 миллионов долларов, хоть вначале планировалось расходовать несколько меньшую сумму – 30 миллионов. И к счастью создателей, их старания увенчались успехом – кинолента стала невероятно популярной! Одним из подтверждений ее признания является и самая престижная награда «Оскар» в номинации «Лучшая работа художника» (1990). Кроме того, фильм был номинирован на «Золотой глобус» (1990) и получил американскую премию «Сатурн» (1991).

Смотрите фильм «Бэтмен» в эту субботу, 11 сентября, в 19:00 на канале НЛО TV. А уже в 21:30 не пропустите на канале захватывающий сиквел – «Бэтмен возвращается».