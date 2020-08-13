Мужчины-актеры сериала Швидка рассказали, куда пригласить девушку на свидание в Киеве

Лето – идеальное время для свиданий на природе и долгих прогулок по городу.

Мы попросили троих мужчин – актеров сериала «Швидка» на канале НЛО TV Илью Прокопива, Ярослава Геруса и Назария Кошарского – рассказать, как организовать идеальное летнее свидание в столице. И что делать, если свидание пойдет не по плану.

Ситуация: вы пригласили девушку на первое свидание. Какое место выберете в Киеве?

Илья Прокопив: Во-первых, нужно спросить у девушки, куда хочет она. Может у неё есть любимые места, а времени их посетить нет – а вот, появился повод. У меня много любимых мест в Киеве: люблю гулять по Подолу, центр, и даже каждый район города по-своему прекрасен. Если девушка не знает, куда она хочет, то я бы выбрал террасу с красивым видом. После с удовольствием бы пару часиков пройтись, если, конечно, за ужином не ляпнул лишнего, и он оказался испорченным.

Ярослав Герус: «Я думал, что мы могли бы пойти в «Валгаллу», — отвечаю я осторожно и недоверчиво. — Там замечательно». Герда качает головой: «Зачем? Да и погода слишком хороша. Я приготовила перед вечером картофельный салат. Вот! – она показывает сверток. – Мы закусим на открытом воздухе, и возьмем еще сосисок и пива. Хорошо?» Э.М. Ремарк, «Черный обелиск».

Думаю, если не все, то большинство мужчин мечтают встретить девушку, которая так же ответит. А вообще не важно куда, важно с кем. Но если хочется впечатлить девушку, то я бы потянул её на аэродром «Чайка», для прыжка с парашютом. Поверьте, после такого выброса адреналина любое свидание под Эйфелевой башней будет казаться скучным. И вечер у вас будет ой какой эмоциональный! Только не берите тандемный прыжок с инструктором, (нечего всяким посторонним вылазить) потратьте день на подготовку для индивидуального прыжка. И потом, как встретитесь на земле, посмотрите, что будет.

Назарий Кошарский: Оболонская набережная – очень красивое место у воды, где не так много шума вокруг. Кофе на берегу набережной – это очень романтично, еще и с заходом солнца. Или еще вариант: выбрать место где-то повыше с красивым видом на ночной город и мерцанием машин в низу.

Представьте, что вам нужно организовать романтический пикник на двоих: куда поедете, что с собой возьмете?

Илья: Я люблю выезды на природу, хоть и выходит редко. Пикники бывают разные, все зависит от места. В городской черте он один, где-то возле воды – другой. Так как я люблю готовить мясо на мангале, то, естественно, берём мангал и стейки.

: Чисто теоретически (мечтая) я бы организовал пикник где-то на берегу Днестра. Среди диких зарослей, подальше от цивилизации, взяв с собой только палатку и нож. Просто приятно представить, как вы разбиваете эту палатку. С помощью двух палок ты разжигаешь костёр, из орешника делаешь острогу и ловишь ней рыбу – а девушка её готовит. Вы пьёте воду из родника и любуетесь закатом под треск костра. Но на деле я, возможно бы, расплакался еще при установке палатки, заказал бы такси прямо под берег и уехали бы домой.

Назарий: Честно говоря, пикники – это не мое. Я считаю, они больше доставляют неудобств, чем удовольствия. Но, как вариант, парк «Феофания». Там очень красиво, много растений, можно посидеть на покрывалах и поесть еду из «Макдональдса» или фрукты, шоколад, вино.

Что делать, если свидание идет не по плану – дайте несколько советов для парней?

Илья: У меня все свидания идут не по плану. Я люблю импровизировать. Главное – искать в этом всем юмор. Если на девушку вылил официант кофе, но девушка начнёт шутить по этому поводу, а не устраивать скандал – тогда это моя женщина.

Ярослав: Ребята, «Я старый солдат, не знающий слов любви»! «Что-то пошло не так» – это, если тётя, которая должна была прийти на свидание, либо вообще не пришла, либо оказалась дядей – всё остальное пустяки.

Пошел дождь – прекрасно, целуйтесь под дождём. Дождь вообще создан для того, чтобы под ним гуляли пары и целовались. Нет места в ресторане – идите на пикник с палаткой и ножом или в другой ресторан. Официант пролил кофе на вашу девушку – первое, успокаиваете девушку, цёмаете, где болит. Когда девушка перестала плакать, зовете админа, объясняете ситуацию и кушаете от пуза за счёт заведения (еще и берете на вынос). В любом случае импровизируйте, не всё будет так чётко, как вы представили в голове.

Назарий: Ну тут вопрос готовности. Столик в ресторане всегда можно заказать заранее, а зонтик не занимает много места. Но если настроение будет испорчено каким-нибудь казусом, нужно попробовать перевести тему и уметь развеселить. Горячий какао на остановке (и несколько хороших анекдотов помогут забыть о дожде и о плохом случае).

Лучшие места для поцелуев в Киеве?

Илья: Тут будет очень коротко. Главное не то, где ты целуешься, а – с кем. Если оба влюблены, им все равно.

Ярослав: Вообще все равно, если вы любите друг друга, то вам плевать, где целоваться. Французам как-то сделали замечание, мол, как не прилично целоваться на людях. На что те ответили: неприлично пялится на это! А если по локациям, то... думаю, на чёртовом колесе, допустим на Подоле. На берегу Днепра, на крыше какого-то дома, и, конечно же, Мариинский парк! Осень, вечер, земля по щиколотки завалена жёлтыми листьями, из тумана прорывается тусклый свет фонарей. Вот вы на Мосту влюблённых, взгляд, искра, буря эмоций и затяжной поцелуй.

: В основном, под подъездом (шучу). Но, как вариант: Мариинский парк, Арка дружбы народов вечером или Почтовая площадь. Вообще любое более или менее уединенное место с хорошими видами.

Напомним,