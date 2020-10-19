Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

19 октября 2020 01:00 Юлия Крутиева
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

25 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск мистического реалити Следствие ведут экстрасенсы.

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Смотрите в новом выпуске проекта Следствие ведут экстрасенсы: за помощью к экстрасенсам обратилась Евгения Чеботарева из Мариуполя. У женщины на руке сами по себе появляются и исчезают странные знаки в виде крестов. А потом происходят приступы – Женя начинает говорить на непонятном языке, еще и мужским голосом, будто бы в нее что-то вселяется. И это не эпилептические припадки, которыми страдает женщина. Ее двух маленьких детей дома пугает призрак человека с котом. А после этого молодая мама во снах видит своих детей мертвыми. Эти кошмары начали происходить после того, как Евгения родила младшую дочь в коме. Женщина считает, что все это как-то связано. Так ли это - будут разбираться ясновидящие Жанна Шулакова и Рубина Цыбульская.

Новый выпуск проекта Следствие ведут экстрасенсы смотрите 25.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Следствие ведут экстрасенсы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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