Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

31 октября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 01.11.2020)
пресс-служба канала СТБ

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, в новом выпуске ток-шоу "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разрешить шокирующий  семейный конфликт.

Уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, в надругательстве над которой обвиняют Влада, – его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей. Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада!

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13-летняя дочь этого маме не простила. Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника – отчима, а любимого вернуть на свободу. Мужчина все обвинения отрицает. Более того, семья уверена, что девочка это выдумала из мести! В студии станет известно, действительно ли отчим насиловал падчерицу. А также, какую шокирующую правду откроет полиграф? Смотрите в воскресенье в 20:00 на СТБ!

Напомним,

 

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории насилие расследование изнасилование телешоу 2020

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