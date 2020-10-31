Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

В воскресенье, в 20:00, в новом выпуске ток-шоу "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разрешить шокирующий семейный конфликт.

Уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, в надругательстве над которой обвиняют Влада, – его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей. Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада!

13-летняя дочь этого маме не простила. Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника – отчима, а любимого вернуть на свободу. Мужчина все обвинения отрицает. Более того, семья уверена, что девочка это выдумала из мести! В студии станет известно, действительно ли отчим насиловал падчерицу. А также, какую шокирующую правду откроет полиграф? Смотрите в воскресенье в 20:00 на СТБ!

Напомним,