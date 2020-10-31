Один за всех: кто надругался над несовершеннолетней – отчим или возлюбленный?
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Девушка, в надругательстве над которой обвиняют Влада, – его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей. Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада!
Напомним,
- Netflix готовит реалити-шоу о семье Бекхэм: стоимость более $20 миллионов.
- Дима Комаров рассказал о съемке шоу "Мир наизнанку", на которой присутствовала его жена.