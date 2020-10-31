МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
31 октября 2020 23:30
Юлия Крутиева
МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба
7 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск шоу МастерШеф-10.
Смотрите в 10 выпуске шоу МастерШеф-10
: три команды кулинаров-аматоров будут отгадывать блюда с помощью ребусов. Участникам предстоит расшифровать изображения с ассоциациями к рецепту, процессами приготовления или характерными ингредиентами. Первая картинка наименее раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше информации. Если кулинары не смогут отгадать картинку, то это право переходит к другой команде. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовление блюда. Однако только в конце конкурса кулинары-аматоры узнают, правильно ли они все отгадали. Кто сделает все, лишь бы не дать шанса конкурентам, а чьи блюда произведут фурор на кухне проекта?
10 выпуск шоу МастерШеф-10 смотрите 07.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф-10» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.