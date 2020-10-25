Хата на тата-9: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)

25 октября 2020 20:45 Юлия Крутиева
Хата на тата-9: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
Хата на тата-9: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

31 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск 9 сезона реалити Хата на тата.

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Смотрите во 2 выпуске реалити Хата на тата-9: героем второго выпуска станет Дмитрий Пахомов - одиозный депутат из города Прилуки. У папы грандиозные амбиции - он хочет стать мэром, а Прилуки превратить в «маленький Париж». Все свое время посвящает избирательной кампании и скандалам, ведь уверен: «для политика плохим пиаром может быть только некролог в газете». Дима тщательно заботится о своей внешности и решает проблемы, как и полагается депутату, за чашечкой кофе. На предвыборных плакатах и рекламных роликах Дима - примерный семьянин, заботливый отец и муж. Однако за дверью квартиры папа не замечает никого, кроме себя. Жена Таня устала ждать, когда пройдут очередные выборы и супруг наконец обратит внимание на семью, а красивая картинка из предвыборных плакатов станет реальностью. А еще больше мечтают почувствовать папину любовь 8-летний Марк и 2-летняя Эмилия.

Поэтому, в то время, как вся страна ждет результатов местных выборов - мы покажем, как выглядит дом, который остался на папу-депутата. Сможет ли тот, кто обещает построить город, отремонтировать хотя бы стол в своем доме? Как отец, который обещает заботиться о каждом, справится со своими детьми? И осилит ли депутат-белоручка женскую работу?

2 выпуск реалити Хата на тата-9 смотрите 31.10.2020 в 17:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити «Хата на тата-9» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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