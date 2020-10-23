Хата на тата-9: на СТБ стартует новый сезон комедийного реалити

23 октября 2020 16:40 Юлия Крутиева
Хата на тата-9: на СТБ стартует новый сезон комедийного реалити
Хата на тата-9: на СТБ стартует новый сезон комедийного реалити
пресс-служба

24 октября на СТБ стартует 9 сезон комедийного реалити «Хата на тата». Теперь проект будет выходить в новое время – по субботам в 17:00.

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Любимый семейный проект «Хата на тата» вновь берется за перевоспитание ленивых и безответственных пап. По условиям проекта, измученная многолетним выполнением домашних обязанностей мама едет в отпуск на неделю, в то время как отец остается дома с детьми и бытовыми проблемами. Папа должен выполнить все родительские и домашние обязанности. Если глава справится, всю семью ждет денежное вознаграждение. А главное – мужчина должен измениться и понять, что труд супруги – бесценный и им нельзя пренебрегать.

В новом сезоне «Хата на тата» будет снимать маски лени с пап по всей стране. Карантин, конечно, повлиял на жизнь каждой украинской семьи. Мужчины еще больше обленились, а женщины, соответственно, устали. И хотя мы работали в новых карантинных условиях и выходим теперь в новое время, неизменной остается наша старая добрая традиция – дарить зрителям хорошее настроение и качественный юмор. Поэтому уже в эту субботу в 17:00 премьера сезона,
– рассказывает руководитель проекта Ирина Багний.

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Героем первого выпуска станет Юрий Броварчук. В Черкассах, на берегу Днепра, у него есть «Холостяцкий причал» – мужской клуб, куда не допускаются женщины. Все свободное время папа проводит с друзьями: сауна, рыбалка, шашлыки.  В его графике нет и дня, посвященного семье. Несмотря на то, что Юра женат вот уже 17 лет, он считает, что мужчина должен быть свободным. А если по-другому – есть шанс стать подкаблучником. Это для папы самый большой страх. Жена Лиля устала от того, что муж не хочет взрослеть и брать ответственность за семью и воспитание детей – 15-летнего Владислава и 2-летней Катерины. Но оставшись на неделю без Лили, Юре придётся нарушить график холостяцкого клуба.

Смотрите первый выпуск проекта «Хата на тата» в эту субботу, 24 октября, в 17:00 на СТБ!

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