МастерШеф-10: кулинаров-аматоров отправят на "биржу труда"

24 октября на СТБ в эфир выйдет 8 выпуск кулинарного проекта МастерШеф-10.

В новом выпуске судьи «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский проверят, смогут ли кулинары-аматоры «уволить» кого-то из участников, чтобы сохранить свой ресторан в кризисное время.

Это испытание отображает ресторанные реалии, – объявит Эктор Хименес-Браво. – Иногда в трудные времена нужно кого-то увольнять, чтобы сэкономить деньги и оставить ресторан на плаву. Вы должны уметь делать такие шаги, чтобы ваш бизнес не обанкротился.

По правилам конкурса, аматоры должны за 20 минут приготовить как можно больше копий блюдо-образца – яйца аля по-флорентийски. В распоряжении участников будет все, кроме основного ингредиента, который они смогут купить у Владимира Ярославского. За каждое правильно и вкусно приготовленное блюдо кулинары получат от судей чаевые. Чем больше качественных блюд – тем больше денег.

Но если же судьи останутся недовольными, то заработок участники не получат, а соответственно – возможность купить ингредиент. В таком случае капитанам придется отправить одного из команды на «биржу труда», получив за это дополнительные деньги. Однако этот участник наденет черный фартук.

Кем капитаны пожертвуют ради общего дела, а кому удастся превзойти остальных – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,