МастерШеф-10: кулинаров-аматоров отправят на "биржу труда"
24 октября на СТБ в эфир выйдет 8 выпуск кулинарного проекта МастерШеф-10.
Это испытание отображает ресторанные реалии, – объявит Эктор Хименес-Браво. – Иногда в трудные времена нужно кого-то увольнять, чтобы сэкономить деньги и оставить ресторан на плаву. Вы должны уметь делать такие шаги, чтобы ваш бизнес не обанкротился.
Но если же судьи останутся недовольными, то заработок участники не получат, а соответственно – возможность купить ингредиент. В таком случае капитанам придется отправить одного из команды на «биржу труда», получив за это дополнительные деньги. Однако этот участник наденет черный фартук.
Кем капитаны пожертвуют ради общего дела, а кому удастся превзойти остальных – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!
Напомним,