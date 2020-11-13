Один за всех: почему родители оставили 3-летнюю заболевшую дочь постороннему мужчине?

13 ноября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Один за всех: почему родители оставили 3-летнюю заболевшую дочь постороннему мужчине?
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.11.2020)
пресс-служба

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории.

Испуганная, голодная и с температурой под сорок! В таком состоянии трехлетнюю Софию в три часа ночи обнаружила полиция в одной из квартир Киева. Рядом не было ни мамы, ни отца – только совсем посторонний девочке мужчина. Пока родных Софии искали по всей стране, ее госпитализировали. У малышки диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на коронавирус. Бабушка Софии до сих пор не может понять, куда же ночью делись ее родители.

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Кем окажется мужчина, с которым девочка не впервые остается без присмотра родных, и что на самом деле он делал с Софией? Где все это время была ее мама? И как трехлетний ребенок оказалась в эпицентре любовного треугольника? А также, к кому из взрослых стоит вернуться Софии после больницы? Команда проекта провела собственно расследование и готова раскрыть правду. Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

 

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