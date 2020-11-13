Один за всех: почему родители оставили 3-летнюю заболевшую дочь постороннему мужчине?
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Испуганная, голодная и с температурой под сорок! В таком состоянии трехлетнюю Софию в три часа ночи обнаружила полиция в одной из квартир Киева. Рядом не было ни мамы, ни отца – только совсем посторонний девочке мужчина. Пока родных Софии искали по всей стране, ее госпитализировали. У малышки диагностировали двустороннюю пневмонию и подозрение на коронавирус. Бабушка Софии до сих пор не может понять, куда же ночью делись ее родители.
Напомним,
- Кайли Миноуг рассказала, как борьба с раком изменила ее жизнь.
- Кохання на виживання-4: участница реалити ела аллигатора в Перу.