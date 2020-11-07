Один за всех: кем окажется многодетный папа – любящим отцом или жестоким тираном и деспотом
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Соседи Степана не верят в семейную идиллию. Они уверены, что за закрытыми дверями их дома любящий папа превращается в настоящего тирана. Детей не единожды видели с синяками и побоями, они голодные и неухоженные.
Кем он окажется на самом деле: заботливым папой или настоящим деспотом? Какие шокирующие факты о нем расскажут дети? И вернутся ли они после программы домой? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!
Напомним,