Один за всех: кем окажется многодетный папа – любящим отцом или жестоким тираном и деспотом

7 ноября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Один за всех: кем окажется многодетный папа – любящим отцом или жестоким тираном и деспотом
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 08.11.2020)
кадр из программы

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, в 20:00, ведущий ток-шоу "Один за всех" Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются отыскать истину в запутанной семейной истории. 60-летний Степан – многодетный отец. Год назад пенсионер похоронил супругу и начал самостоятельно воспитывать пятерых детей. По его словам, он безумно их любит и готов ради них на все.

Соседи Степана не верят в семейную идиллию. Они уверены, что за закрытыми дверями их дома любящий папа превращается в настоящего тирана. Детей не единожды видели с синяками и побоями, они голодные и неухоженные.

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Но больше всего соседей возмущает то, что, несмотря на их жалобы, полиция и служба по делам детей закрывает глаза на проблемы в семье и называет Степана примерным отцом!

Кем он окажется на самом деле: заботливым папой или настоящим деспотом? Какие шокирующие факты о нем расскажут дети? И вернутся ли они после программы домой? Смотрите в воскресенье, в 20:00 на СТБ!

Напомним, 

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории расследование телешоу 2020

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