Участники Нацотбора на «Евровидение-2020» выступили на MODAS FASHION DAY
На прошедших выходных, в киевском ТРЦ Dream Town, прошел MODAS FASHION DAY.
На фешн мероприятии украинские дизайнеры представили свои новые коллекции одежды 2020 в сегменте "teen fashion" и "elite fashion": KVITKA, Зюзь Валер?я, YaK, KATI, Коновал Тетяна, Наталия Панченко, BIMIGOT, Livia, Bembi, Ukrainian FASHION (коллаборация дизайнеров) BROOKLYN, SEVEN, ELEVEN, PANOVE, LAURA, FRANCHI, AVINSON, ZENTSU, KAPTSOVA, MARULLA,PAVLINA, ULIA, GLOSS, DEKEY.
Вчера мы впервые сыграли несколько песен после Нацотбора на Евровидение, – комментируют Cloudless. – Играть на показе мод было для нас новым экспириенс. К нам пришли друзья и новые фаны, с которыми мы долго общались и приглашали на наш первый сольник, который состоится 13 апреля. Думаем, что Dream Town такого еще не видел! Все, от детей до взрослых танцевали и пели вместе с нами под Drown Me Down! Это было неповторимо!
MODAS FASHION DAY создан для объединения двух направлений: моды и музыки, – говорит организатор мероприятия Яна Козловская. – Одежду украинских дизайнеров должны видеть на мировых подиумах и мы рады поддерживаем каждую творческую личность в этом. Сегодняшние приглашенные артисты создали праздничную атмосферу и это доказывает, что нужно почаще делать подобного рода мероприятия. Следующее мы планируем уже этой весной.