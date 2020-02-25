Участники Нацотбора на «Евровидение-2020» выступили на MODAS FASHION DAY

25 февраля 2020 08:30 Юлия Крутиева
Участники Нацотбора на «Евровидение-2020» выступили на MODAS FASHION DAY
Участники Нацотбора на «Евровидение-2020» выступили на MODAS FASHION DAY
пресс-служба

На прошедших выходных, в киевском ТРЦ Dream Town, прошел MODAS FASHION DAY.

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На данном мероприятии выступили  участники Нацотбора на «Евровидение-2020» CLOUDLESS и GIO DARA. Также гостей мероприятия порадовали своими музыкальными выступлениями зажигательный дуэт EDGAR&EMMA, участница «Х-Фактора» NAVKA, романтическая Екатерина Вовчук, драйвовые  Valik Tkach и Валик Попсовый и другие. 
Участники Нацотбора на «Евровидение-2020» выступили на MODAS FASHION DAY / пресс-служба

На фешн мероприятии украинские дизайнеры представили свои новые коллекции одежды 2020 в сегменте "teen fashion" и "elite fashion": KVITKA, Зюзь Валер?я, YaK, KATI, Коновал Тетяна, Наталия Панченко, BIMIGOT, Livia, Bembi, Ukrainian FASHION (коллаборация дизайнеров) BROOKLYN, SEVEN, ELEVEN, PANOVE, LAURA, FRANCHI, AVINSON, ZENTSU, KAPTSOVA, MARULLA,PAVLINA, ULIA, GLOSS, DEKEY. 

MODAS FASHION DAY / пресс-служба

Вчера мы впервые сыграли несколько песен после Нацотбора на Евровидение, – комментируют Cloudless. – Играть на показе мод было для нас новым экспириенс. К нам пришли друзья и новые фаны, с которыми мы долго общались и приглашали на наш первый сольник, который состоится 13 апреля. Думаем, что Dream Town такого еще не видел! Все, от детей до взрослых танцевали и пели вместе с нами под Drown Me Down! Это было неповторимо!

CLOUDLESS / пресс-служба
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Атмосферу ивента дополнил виртуальный бэнд от компании Lamo, который исполнял мировые хиты на специально обустроенных led-панелях. Организаторы пообещали сделать такие мероприятия регулярными и уже анонсировали следующий performans show этой весной. Ведущая вечера Ната Герман. 
MODAS FASHION DAY / пресс-служба

MODAS FASHION DAY создан для объединения двух направлений: моды и музыки, – говорит организатор мероприятия Яна Козловская. – Одежду украинских дизайнеров должны видеть на мировых подиумах и мы рады поддерживаем каждую творческую личность в этом. Сегодняшние приглашенные артисты создали праздничную атмосферу и это доказывает, что нужно почаще делать подобного рода мероприятия. Следующее мы планируем уже этой весной.

MODAS FASHION DAY / пресс-служба
Напомним,

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