Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала: кризис 30 лет
Психологический кризис возрастного развития может настигнуть каждую женщину, даже вполне уверенную в себе. Все несданные в юности «хвосты» начинают настойчиво стучаться в душу.
Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а здесь у меня что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас очень мало времени, надо все успеть. И как-то меня заклинило,– откровенничает звезда.
Перешагнуть этот период в жизни и увидеть цель ей помогли книги. Девушка все свободное время уделяла прочтению книг. Анализ собственных мыслей помог ей осознать, каким путем она должна идти.
Помогла мне книга Люка Ферри «Философский трактат». Там философы рассказывают о своем отношении к жизни и смерти вообще,– добавила Настя.
Напомним,