Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала: кризис 30 лет

3 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала: кризис 30 лет
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Психологический кризис возрастного развития может настигнуть каждую женщину, даже вполне уверенную в себе. Все несданные в юности «хвосты» начинают настойчиво стучаться в душу.

Читайте такжеЭто всего лишь форс-мажор: Владимир Горянский о карантине
Три года назад это состояние было знакомо и певице Насте Каменских. Когда артистке исполнилось 30, она начала сомневаться в правильности своего пути, боятся, что не успеет воплотить в жизнь все желаемое.

Мне исполнилось 30 лет. Я никогда не думала о смерти, а здесь у меня что-то перевернулось. И я начала думать, что у нас очень мало времени, надо все успеть. И как-то меня заклинило,
– откровенничает звезда.

Перешагнуть этот период в жизни и увидеть цель ей помогли книги. Девушка все свободное время уделяла прочтению книг. Анализ собственных мыслей помог ей осознать, каким путем она должна идти.

Помогла мне книга Люка Ферри «Философский трактат». Там философы рассказывают о своем отношении к жизни и смерти вообще,
– добавила Настя.

Читайте такжеАндре Тан рассказал, как создать гардероб, который будет работать на вас
Сейчас артистка испытывает глубокую внутреннюю гармонию и позитив. Настя уверена, что у нее есть еще много времени, что реализовать все свои планы. Своими мыслями и соображениями на эту тему она делится с подписчиками в мотивационном курсе «Жизнь в стиле NK».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Настя Каменских социальные сети фото новости

Материалы по теме

Лайфхак от папы: Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции
Новости

Лайфхак от папы: Даниэль Салем показал, как развлекается с ребенком на самоизоляции
ТОП-3 ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее
Психология

ТОП-3 ежедневные привычки, которые сделают вас счастливее
Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 4 мая 2020 для всех знаков Зодиака
Кризис 30 лет: Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала
Новости

Кризис 30 лет: Настя Каменских рассказала о депрессии, которую тяжело переживала

Популярное на сайте

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались

Почему у вас выпадают волосы: главные причины, о которых вы не догадывались
Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9 выпуске от 01.05.2020

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 01.05.2020)
Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)

Голос країни-10: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.04.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 27.04.2020)
Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020

Голос країни-10: кто победил в шоу 26.04.2020
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK