Как быстро избавиться от изжоги: 4 проверенных способа
Изжога часто застигает нас врасплох в самое неподходящее время.
Сода
Один из наиболее проверенных временем способов быстро избавиться от изжоги. Вам необходимо растворить половину чайной ложки соды в 200 мл воды и выпить маленькими глотками. Но использовать соду можно только в экстра случаях. На регулярной основе принимать ее опасно для организма. Также такой способ противопоказан беременным и людям, у которых есть хронические заболевания ЖКТ.
Активированный уголь
Молоко
Молоко также активно борется с приступами изжоги. Кстати, в отличие от соды и активированного угля молоко не можете навредить работе нашего ЖКТ и усугубить ситуацию с организмом. А для того, чтобы избавиться от проблемы вам необходимо выпить всего 200 мл, чтобы нейтрализовать кислотность желудка.
Настой мяты
Если вы обнаружили первые признаки изжоги, залейте одну чайную ложку сушеной мяты стаканом кипятка. Дайте раствору настояться. Выпивайте настой маленькими глотками.
Напомним,
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