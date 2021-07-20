Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)

20 июля 2021 12:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)
Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)
pixabay.com

Драники из кабачков - вкуснейшее овощное блюдо, которое просто идеально подходит для летнего завтрака. Как приготовить дома драники из кабачков за 30 минут - читайте рецепт на tv.ua.

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Кабачок считается очень полезным овощем, успейте побаловать организм лакомством, ведь сезон кабачков уже заканчивается. Драники станут отличным вариантом для хозяюшек, которым необходимо приготовить вкусный обед, а времени совсем мало. 

Ингредиенты:

  • Кабачки — 2-3 шт.
  • Яйца — 1-2 шт.
  • Мука пшеничная — 4 ст.л.
  • Зелень — пучок
  • Соль — 1 ч.л.
  • Перец черный — по вкусу
  • Масло растительное — 50 мл

Способ приготовления:

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  1. Натереть кабачки на среднюю терку.
  2. Добавить в получившуюся смесь яйцо и перемешать.
  3. Добавить к кабачкам соль, перец, измельченную зелень и муку.
  4. Пожарить на раскаленном подсолнечном масле на среднем огне и без крышки.
  5. Подождать 3-4 минуты и перевернуть драники с помощью лопатки. Осталось поджарить вторую сторону – и блюдо готово.

Очень гармонично драники из кабачков сочетаются со сметаной. Приятного аппетита!

Напомним,

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