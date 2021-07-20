Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)

Кабачок считается очень полезным овощем, успейте побаловать организм лакомством, ведь сезон кабачков уже заканчивается. Драники станут отличным вариантом для хозяюшек, которым необходимо приготовить вкусный обед, а времени совсем мало.

Ингредиенты:

Кабачки — 2-3 шт.

Яйца — 1-2 шт.

Мука пшеничная — 4 ст.л.

Зелень — пучок

Соль — 1 ч.л.

Перец черный — по вкусу

Масло растительное — 50 мл

Способ приготовления:

Натереть кабачки на среднюю терку. Добавить в получившуюся смесь яйцо и перемешать. Добавить к кабачкам соль, перец, измельченную зелень и муку. Пожарить на раскаленном подсолнечном масле на среднем огне и без крышки. Подождать 3-4 минуты и перевернуть драники с помощью лопатки. Осталось поджарить вторую сторону – и блюдо готово.

Очень гармонично драники из кабачков сочетаются со сметаной. Приятного аппетита!

Напомним,