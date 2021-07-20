Драники из кабачков: вкусный и полезный обед за 30 минут (рецепт)
Драники из кабачков - вкуснейшее овощное блюдо, которое просто идеально подходит для летнего завтрака. Как приготовить дома драники из кабачков за 30 минут - читайте рецепт на tv.ua.
Кабачок считается очень полезным овощем, успейте побаловать организм лакомством, ведь сезон кабачков уже заканчивается. Драники станут отличным вариантом для хозяюшек, которым необходимо приготовить вкусный обед, а времени совсем мало.
Ингредиенты:
- Кабачки — 2-3 шт.
- Яйца — 1-2 шт.
- Мука пшеничная — 4 ст.л.
- Зелень — пучок
- Соль — 1 ч.л.
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное — 50 мл
Способ приготовления:
- Натереть кабачки на среднюю терку.
- Добавить в получившуюся смесь яйцо и перемешать.
- Добавить к кабачкам соль, перец, измельченную зелень и муку.
- Пожарить на раскаленном подсолнечном масле на среднем огне и без крышки.
- Подождать 3-4 минуты и перевернуть драники с помощью лопатки. Осталось поджарить вторую сторону – и блюдо готово.
Очень гармонично драники из кабачков сочетаются со сметаной. Приятного аппетита!
Напомним,