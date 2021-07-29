Почему врачи не рекомендуют есть арбуз слишком часто

Почему врачи не рекомендуют есть арбуз слишком часто

Арбуз помогает справляться с жаждой и насыщает организм полезными микроэлементами.

Но медики категорически не советуют включать его в свой повседневный рацион.

Во-первых, в составе арбуза содержится очень много фруктозы. При избыточном ее потреблении появляется риск расстройства пищеварения, с чем и сталкиваются постоянно любители этого лакомства.

Во-вторых, арбуз способен провоцировать мигрень и головные боли, это было доказано в рамках исследования ученых из США.

Конечно же, врачи не советуют полностью отказываться от арбуза.

Главное, употреблять его в меру и следить за своим самочувствием.

Напомним,