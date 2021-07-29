Почему врачи не рекомендуют есть арбуз слишком часто

29 июля 2021 10:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Почему врачи не рекомендуют есть арбуз слишком часто
Почему врачи не рекомендуют есть арбуз слишком часто
pixabay.com

Арбуз помогает справляться с жаждой и насыщает организм полезными микроэлементами.

Но медики категорически не советуют включать его в свой повседневный рацион.  

Во-первых, в составе арбуза содержится очень много фруктозы. При избыточном ее потреблении появляется риск расстройства пищеварения, с чем и сталкиваются постоянно любители этого лакомства. 

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Во-вторых, арбуз способен провоцировать мигрень и головные боли, это было доказано в рамках исследования ученых из США.

Конечно же, врачи не советуют полностью отказываться от арбуза.

Главное, употреблять его в меру и следить за своим самочувствием. 

Напомним,

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