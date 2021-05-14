Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца
14 мая 2021 11:30
Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль обозначила продукты, запускающие заболевания сердца и сосудов.
Если вы хотите, чтобы сердце было здоровым, прежде всего обратите внимание на свой рацион.
Многие продукты, употребляемые при неправильном питании, усугубляют состояние сосудов и провоцируют заболевания.
Обязательно следите за количеством потребления жареного мяча. Людям, которые склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, так и вовсе необходимо отказаться от красного мяса в такой обработке.
Напомним,