Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца

14 мая 2021 11:30 Алла Лысак
Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца
Названы продукты, употребление которых приводит к болезням сердца
pixabay.com

Врач-диетолог Анжелика Дюваль обозначила продукты, запускающие заболевания сердца и сосудов.

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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — это легкий и абсолютно доступный каждому комплекс мероприятий!

Если вы хотите, чтобы сердце было здоровым, прежде всего обратите внимание на свой рацион.

Многие продукты, употребляемые при неправильном питании, усугубляют состояние сосудов и провоцируют заболевания.  

Обязательно следите за количеством потребления жареного мяча. Людям, которые склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, так и вовсе необходимо отказаться от красного мяса в такой обработке.

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Жирные белковые продукты провоцируют возникновение тромбов, что чревато серьезными проблемами в будущем.

Напомним,

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