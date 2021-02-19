ТОП-4 повседневных привычки, провоцирующих болезни сердца
Даже повседневные привычки, на которые мы не обращаем внимания, могут негативно влиять на здоровье сердца.
Вредят сердечно-сосудистой системе не только алкоголь, курение и гиподинамия.
Недостаточная чистка зубов
Бактерии, которые находятся в ротовой полости, способны заразить и миокард.
Недостаток сна
Сон регулирует гормональную систему человека, если его слишком мало, то начинаются проблемы.
Пессимизм
Пассивное курение
Даже если вы сами не курите, но находитесь с человеком, который курит, то вдыхаете те же самые канцерогены, что и курящий.
Напомним,