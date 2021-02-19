ТОП-4 повседневных привычки, провоцирующих болезни сердца

19 февраля 2021 10:30 Алла Лысак
ТОП-4 повседневных привычки, провоцирующих болезни сердца
ТОП-4 повседневных привычки, провоцирующих болезни сердца
pixabay.com

Даже повседневные привычки, на которые мы не обращаем внимания, могут негативно влиять на здоровье сердца.

Вредят сердечно-сосудистой системе не только алкоголь, курение и гиподинамия.

Недостаточная чистка зубов 

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На состояние сердечной мышцы влияет состояние зубов, поэтому старайтесь тщательно их чистить два раза в день (утром и перед сном).

Бактерии, которые находятся в ротовой полости, способны заразить и миокард.

Недостаток сна 

Сон регулирует гормональную систему человека, если его слишком мало, то начинаются проблемы.

Пессимизм

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Наверняка вы не задумывались, что восприятие мира в серых тонах может как-то влиять на здоровье сердца. Однако ученые уже доказали, что у пессимистов чаще возникают сердечно-сосудистые проблемы, скачки уровня сахара и гормона стресса.

Пассивное курение

Даже если вы сами не курите, но находитесь с человеком, который курит, то вдыхаете те же самые канцерогены, что и курящий.

Напомним,

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