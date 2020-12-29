Магнитные бури в январе 2021: чего ожидать украинцам
Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на первый месяц 2021 года!
Обязательно сверяйтесь с прогнозом магнитных бурь, чтобы быть готовым к ухудшению погоды.
Небольшие геомагнитные возмущения в январе
К счастью, январь в целом будет спокойным, обойдется без магнитных бурь, прогнозируют в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Незначительные колебания, которые могут сказаться на состоянии метеозависимых людей, ожидаются на старте месяца и во второй половине:
- 3, 5, 6, 18 и 21 января.
Магнитная буря
Напомним,