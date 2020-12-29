Магнитные бури в январе 2021: чего ожидать украинцам

29 декабря 2021 09:30 Алла Лысак
Магнитные бури в январе 2021: чего ожидать украинцам
Магнитные бури в январе 2021: чего ожидать украинцам
Unsplash.com

Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на первый месяц 2021 года!

Читайте такжеТОП-5 главных причин развития гипертонии
Магнитные возмущения могут привести к ухудшению состояния человека, особенно опасны бури для гипертоников, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и женщин, склонных к возникновению мигреней.

Обязательно сверяйтесь с прогнозом магнитных бурь, чтобы быть готовым к ухудшению погоды. 

Небольшие геомагнитные возмущения в январе

К счастью, январь в целом будет спокойным, обойдется без магнитных бурь, прогнозируют в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Незначительные колебания, которые могут сказаться на состоянии метеозависимых людей, ожидаются на старте месяца и во второй половине:

  • 3, 5, 6, 18 и 21 января. 

Магнитная буря 

Читайте такжеКакие продукты запрещено употреблять гипертоникам?
Солнечная активность постепенно повышается (это происходит циклично), поэтому количество магнитных бурь тоже будет расти. Ученые предполагают, что пик активности нашей звезды попадет уже на 2025 год.

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря погода прогноз погоды погода в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск (эфир от 29.12.2020)
Телешоу

Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск (эфир от 29.12.2020)
Оля Цибульская призналась, что муж "заказал" ее на Новый год
Новости

Оля Цибульская призналась, что муж "заказал" ее на Новый год
Лунный календарь стрижек на январь 2021: позитивные и негативные дни
Гороскопы

Лунный календарь стрижек на январь 2021: позитивные и негативные дни

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Холостячка. Жизнь после проекта: как сложились отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта?

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020

Холостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
Поговори с ней: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.12.2020)

Поговори с ней: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 26.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK