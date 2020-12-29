Магнитные бури в январе 2021: чего ожидать украинцам

Магнитные бури в январе 2021: чего ожидать украинцам

Синоптики подготовили предварительное расписание магнитных бурь на первый месяц 2021 года!

Магнитные возмущения могут привести к ухудшению состояния человека, особенно опасны бури для гипертоников, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и женщин, склонных к возникновению мигреней.

Обязательно сверяйтесь с прогнозом магнитных бурь, чтобы быть готовым к ухудшению погоды.

Небольшие геомагнитные возмущения в январе

К счастью, январь в целом будет спокойным, обойдется без магнитных бурь, прогнозируют в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Незначительные колебания, которые могут сказаться на состоянии метеозависимых людей, ожидаются на старте месяца и во второй половине:

3, 5, 6, 18 и 21 января.

Магнитная буря

Солнечная активность постепенно повышается (это происходит циклично), поэтому количество магнитных бурь тоже будет расти. Ученые предполагают, что пик активности нашей звезды попадет уже на 2025 год.

Напомним,