Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря

Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря

Новогодняя ночь – это не только время волшебства и чудес, но и возможность загадать заветное желание.

Что нужно сделать в Новый год

До Нового года нужно сделать следующее:

Новогодние приметы не меняются из года в год, потому что позволяют накануне праздника избавиться от негативной энергии, чтобы вступить в Новый год без лишнего груза – как материального, так и нематериального.

1. Убрать в квартире до 31 декабря, чтобы встретить Новый год в чистом и ухоженном доме.

2. Вернуть долги и вещи, которые вы одалживали.

3. Простить все обиды, оставить их в прошлом году, даже если примириться с человеком невозможно.

4. Подвести все итоги уходящего года, можно выписать на листке все достижения, спланировать будущее, назначить для себя новые и амбициозные цели.

Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря / pixabay.com

Что нельзя делать в Новый год

31 декабря нельзя:

Стирать, убирать в доме,

Выносить мусор,

Пускать гостей в спальню.

Приметы в Новый год

Положите монетку под тарелку себе, чтобы привлечь финансовый успех.

Возьмите купюру крупного номинала и сожмите ее в руке, когда будут бить куранты.

Спрячьте под коврик в прихожей монетку, чтобы в доме водились деньги.

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Порезались или укололись в Новый год – к браку.

Чтобы забеременеть, повесьте на елочку несколько детских погремушек, а за стол пригласите беременную.

Примите ванну 31 декабря, чтобы смыть с себя негатив.

Во время праздников нельзя ссориться, злиться, сквернословить и спорить. Проведите новогоднюю ночь так, как должен пройти весь год. Соответственно, любой негатив не допускается в это особенное время.

И самое главное, встречать Новый год необходимо в хорошем настроении, с надеждой, что 2021 принесет только хорошее. Отпускайте 2020 год с легким сердцем. Да, он был сложным, он испытал многих на прочность, но он дал нам возможность присутствовать за новогодним столом. С наступающим!

Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря / pixabay.com

Напомним,