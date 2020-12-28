Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря

28 декабря 2021 23:00 Алла Лысак
Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря
Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря
pixabay.com

Новогодняя ночь – это не только время волшебства и чудес, но и возможность загадать заветное желание.

Что нужно сделать в Новый год

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Новогодние приметы не меняются из года в год, потому что позволяют накануне праздника избавиться от негативной энергии, чтобы вступить в Новый год без лишнего груза – как материального, так и нематериального.

До Нового года нужно сделать следующее:

1. Убрать в квартире до 31 декабря, чтобы встретить Новый год в чистом и ухоженном доме.

2. Вернуть долги и вещи, которые вы одалживали.

3. Простить все обиды, оставить их в прошлом году, даже если примириться с человеком невозможно.

4. Подвести все итоги уходящего года, можно выписать на листке все достижения, спланировать будущее, назначить для себя новые и амбициозные цели.

Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря / pixabay.com

Что нельзя делать в Новый год

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Во время праздников нельзя ссориться, злиться, сквернословить и спорить. Проведите новогоднюю ночь так, как должен пройти весь год. Соответственно, любой негатив не допускается в это особенное время. 

31 декабря нельзя:

  • Стирать, убирать в доме,
  • Выносить мусор,
  • Пускать гостей в спальню.

Приметы в Новый год

  • Положите монетку под тарелку себе, чтобы привлечь финансовый успех.
  • Возьмите купюру крупного номинала и сожмите ее в руке, когда будут бить куранты.
  • Спрячьте под коврик в прихожей монетку, чтобы в доме водились деньги.
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    Для привлечения жениха желательно сесть между двумя братьями или родственниками мужского пола.
  • Порезались или укололись в Новый год – к браку.
  • Чтобы забеременеть, повесьте на елочку несколько детских погремушек, а за стол пригласите беременную.
  • Примите ванну 31 декабря, чтобы смыть с себя негатив.

И самое главное, встречать Новый год необходимо в хорошем настроении, с надеждой, что 2021 принесет только хорошее. Отпускайте 2020 год с легким сердцем. Да, он был сложным, он испытал многих на прочность, но он дал нам возможность присутствовать за новогодним столом. С наступающим!

Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря / pixabay.com

Напомним,

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