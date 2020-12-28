Встречаем Новый год 2021 год правильно: приметы, что можно и нельзя делать 31 декабря
Новогодняя ночь – это не только время волшебства и чудес, но и возможность загадать заветное желание.
Что нужно сделать в Новый годпраздника избавиться от негативной энергии, чтобы вступить в Новый год без лишнего груза – как материального, так и нематериального.
До Нового года нужно сделать следующее:
1. Убрать в квартире до 31 декабря, чтобы встретить Новый год в чистом и ухоженном доме.
2. Вернуть долги и вещи, которые вы одалживали.
3. Простить все обиды, оставить их в прошлом году, даже если примириться с человеком невозможно.
4. Подвести все итоги уходящего года, можно выписать на листке все достижения, спланировать будущее, назначить для себя новые и амбициозные цели.
Что нельзя делать в Новый год
31 декабря нельзя:
- Стирать, убирать в доме,
- Выносить мусор,
- Пускать гостей в спальню.
Приметы в Новый год
- Положите монетку под тарелку себе, чтобы привлечь финансовый успех.
- Возьмите купюру крупного номинала и сожмите ее в руке, когда будут бить куранты.
- Спрячьте под коврик в прихожей монетку, чтобы в доме водились деньги.
- Порезались или укололись в Новый год – к браку.
- Чтобы забеременеть, повесьте на елочку несколько детских погремушек, а за стол пригласите беременную.
- Примите ванну 31 декабря, чтобы смыть с себя негатив.
И самое главное, встречать Новый год необходимо в хорошем настроении, с надеждой, что 2021 принесет только хорошее. Отпускайте 2020 год с легким сердцем. Да, он был сложным, он испытал многих на прочность, но он дал нам возможность присутствовать за новогодним столом. С наступающим!
Напомним,