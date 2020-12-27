27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 декабря является 362 днем года, до конца года осталось 4 дней.

Какой праздник 27 декабря 2020?

Памятные даты 27 декабря, годовщины и события

В 1831 году Чарльз Дарвин начал путешествие на корабле Бигль, в результате которого он сформировал теорию эволюции.

В 1945 году представители 28 стран подписали в Нью-Йорке соглашение о создании Международного валютного фонда.

В 1978 году в Испании приняли новую конституцию, которая положила конец диктатуры Франко.

В 1997 году начала функционировать станция метро Печерская в Киеве.

27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 27 декабря

27 декабря родились:

французский химик и биолог Луи Пастер,

немецкая актриса Марлен Дитрих,

французский актер Жерар Депардье,

американский актер Уильям Скотт Голдберг,

российский актер Сергей Бодров,

певица Алена Винницкая.

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Что сегодня нельзя делать

Приметы на 27 декабря

Наши предки опасались выходить на улицу 27 декабря, потому что в это время по Земле гуляла нечистая сила. Время украинцы посвящали уборке, везде наводили порядок перед рождественскими праздниками.

Погода 27 декабря прогнозирует погоду на 27 февраля.

Теплая погода в этот день, к теплому лету.

Ночью иней, ожидается снег днем.

Именинники:

Николай, Илларион.

27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,