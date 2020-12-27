27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

27 декабря 2020 00:10 Алла Лысак
27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

27 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

27 декабря является 362 днем года, до конца года осталось 4 дней. 

Какой праздник 27 декабря 2020?  

Памятные даты 27 декабря, годовщины и события 

В 1831 году Чарльз Дарвин начал путешествие на корабле Бигль, в результате которого он сформировал теорию эволюции.

В 1945 году представители 28 стран подписали в Нью-Йорке соглашение о создании Международного валютного фонда.

В 1978 году в Испании приняли новую конституцию, которая положила конец диктатуры Франко.

В 1997 году начала функционировать станция метро Печерская в Киеве. 

27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Кто родился 27 декабря

27 декабря родились:

  • французский химик и биолог Луи Пастер,
  • немецкая актриса Марлен Дитрих,
  • французский актер Жерар Депардье,
  • американский актер Уильям Скотт Голдберг,
  • российский актер Сергей Бодров,
  • певица Алена Винницкая. 

Какой сегодня церковный и народный праздник

  • день Филимона

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки опасались выходить на улицу 27 декабря, потому что в это время по Земле гуляла нечистая сила. Время украинцы посвящали уборке, везде наводили порядок перед рождественскими праздниками. 

Приметы на 27 декабря

Погода 27 декабря прогнозирует погоду на 27 февраля.

Теплая погода в этот день, к теплому лету.

Ночью иней, ожидается снег днем. 

Именинники:  

  •  Николай, Илларион.

27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты / pixabay.com

Напомним,

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