27 декабря: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
27 декабря — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
27 декабря является 362 днем года, до конца года осталось 4 дней.
Какой праздник 27 декабря 2020?
Памятные даты 27 декабря, годовщины и события
В 1831 году Чарльз Дарвин начал путешествие на корабле Бигль, в результате которого он сформировал теорию эволюции.
В 1945 году представители 28 стран подписали в Нью-Йорке соглашение о создании Международного валютного фонда.
В 1978 году в Испании приняли новую конституцию, которая положила конец диктатуры Франко.
В 1997 году начала функционировать станция метро Печерская в Киеве.
Кто родился 27 декабря
27 декабря родились:
- французский химик и биолог Луи Пастер,
- немецкая актриса Марлен Дитрих,
- французский актер Жерар Депардье,
- американский актер Уильям Скотт Голдберг,
- российский актер Сергей Бодров,
- певица Алена Винницкая.
Какой сегодня церковный и народный праздник
- день Филимона
Что сегодня нельзя делать
Приметы на 27 декабря
Погода 27 декабря прогнозирует погоду на 27 февраля.
Теплая погода в этот день, к теплому лету.
Ночью иней, ожидается снег днем.
Именинники:
- Николай, Илларион.