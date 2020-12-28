Что приготовить на Новый год вместо оливье?
Оливье – традиционное блюдо на новогоднем столе. Но некоторым салат кажется не классическим, а банальным.
К счастью, рецептов, которые позволяют заменить оливье чем-то новым и оригинальным, очень много.
Новогодний танец
Ингредиенты:
- Куриная грудка 200 г.,
- Кукуруза 100 г.,
- Сыр 50 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Свежий огурец 2 шт.,
- Майонез 2 ст. ложки,
- Грецкий орех 1 ст. ложка,
- Растительное масло, соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
1. Куриную грудку очищаем от кожи и костей, нарезаем на кубики.
2. Яйца отвариваем, очищаем и нарезаем таким же способом.
3. Огурцы нарезаем соломкой, сыр пропускаем через терку.
Приятного аппетита!
Женский каприз
Ингредиенты:
- Куриное филе 300 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Шампиньоны 200 г.,
- Луковица,
- Чернослив 80 г.,
- Сыр 60 г,
- Растительное масло,
- Греческий йогурт или сметана,
- Горчица,
- Лимонный сок.
Способ приготовления:
1. Филе нарезаем кубиками, грибы и лук измельчаем, обжариваем два последних ингредиента на сковороде.
2. Отваренные яйца и сыр натираем на терке, а чернослив нарезаем.
4. Выкладываем салат слоями: филе, соус, грибы с луком, соус, натертые яйца, соус, кусочки филе, соус, снова грибы и так далее.
Чернослив и натертый сыр выкладываем сверху.
Приятного аппетита!
Напомним,