Что приготовить на Новый год вместо оливье?

28 декабря 2021 10:30 Алла Лысак
Что приготовить на Новый год вместо оливье?
2 варианта салатов на Новый год, если вам надоел салат оливье
pixabay.com

Оливье – традиционное блюдо на новогоднем столе. Но некоторым салат кажется не классическим, а банальным.

К счастью, рецептов, которые позволяют заменить оливье чем-то новым и оригинальным, очень много.

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Мы выбрали для вас самые интересные варианты.

Новогодний танец

Ингредиенты:

  • Куриная грудка 200 г.,
  • Кукуруза 100 г.,
  • Сыр 50 г.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Свежий огурец 2 шт.,
  • Майонез 2 ст. ложки,
  • Грецкий орех 1 ст. ложка,
  • Растительное масло, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

1. Куриную грудку очищаем от кожи и костей, нарезаем на кубики.

2. Яйца отвариваем, очищаем и нарезаем таким же способом.

3. Огурцы нарезаем соломкой, сыр пропускаем через терку.

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4. Все ингредиенты смешиваем в большой миске, последними добавляем грецкие орехи, которые желательно обжарить на сковородке. Перемешиваем с майонезом.

Приятного аппетита!

2 варианта салатов на Новый год, если вам надоел салат оливье / pixabay.com

Женский каприз

Ингредиенты:

  • Куриное филе 300 г.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Шампиньоны 200 г.,
  • Луковица,
  • Чернослив 80 г.,
  • Сыр 60 г,
  • Растительное масло,
  • Греческий йогурт или сметана,
  • Горчица,
  • Лимонный сок.

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем кубиками, грибы и лук измельчаем, обжариваем два последних ингредиента на сковороде.

2. Отваренные яйца и сыр натираем на терке, а чернослив нарезаем.

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3. Из йогурта, горчицы и лимонного сока делаем соус, добавляем по вкусу соль и перец.

4. Выкладываем салат слоями: филе, соус, грибы с луком, соус, натертые яйца, соус, кусочки филе, соус, снова грибы и так далее.

Чернослив и натертый сыр выкладываем сверху.

Приятного аппетита!

2 варианта салатов на Новый год, если вам надоел салат оливье / pixabay.com

Напомним,

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