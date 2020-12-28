Что приготовить на Новый год вместо оливье?

2 варианта салатов на Новый год, если вам надоел салат оливье

Оливье – традиционное блюдо на новогоднем столе. Но некоторым салат кажется не классическим, а банальным.

К счастью, рецептов, которые позволяют заменить оливье чем-то новым и оригинальным, очень много.

Новогодний танец

Ингредиенты:

Куриная грудка 200 г.,

Кукуруза 100 г.,

Сыр 50 г.,

Яйцо 2 шт.,

Свежий огурец 2 шт.,

Майонез 2 ст. ложки,

Грецкий орех 1 ст. ложка,

Растительное масло, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Мы выбрали для вас самые интересные варианты.

1. Куриную грудку очищаем от кожи и костей, нарезаем на кубики.

2. Яйца отвариваем, очищаем и нарезаем таким же способом.

3. Огурцы нарезаем соломкой, сыр пропускаем через терку.

4. Все ингредиенты смешиваем в большой миске, последними добавляем грецкие орехи, которые желательно обжарить на сковородке. Перемешиваем с майонезом.

Приятного аппетита!

2 варианта салатов на Новый год, если вам надоел салат оливье / pixabay.com

Женский каприз

Ингредиенты:

Куриное филе 300 г.,

Яйцо 2 шт.,

Шампиньоны 200 г.,

Луковица,

Чернослив 80 г.,

Сыр 60 г,

Растительное масло,

Греческий йогурт или сметана,

Горчица,

Лимонный сок.

Способ приготовления:

1. Филе нарезаем кубиками, грибы и лук измельчаем, обжариваем два последних ингредиента на сковороде.

2. Отваренные яйца и сыр натираем на терке, а чернослив нарезаем.

3. Из йогурта, горчицы и лимонного сока делаем соус, добавляем по вкусу соль и перец.

4. Выкладываем салат слоями: филе, соус, грибы с луком, соус, натертые яйца, соус, кусочки филе, соус, снова грибы и так далее.

Чернослив и натертый сыр выкладываем сверху.

Приятного аппетита!

2 варианта салатов на Новый год, если вам надоел салат оливье / pixabay.com

Напомним,