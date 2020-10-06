Салат из крабовых палочек с сухариками (рецепт)

6 октября 2020 12:00 Александр Кива
Салат из крабовых палочек с сухариками (рецепт)
Салат из крабовых палочек с сухариками (рецепт)
smak.ua

Очень простой в приготовлении салат из крабовых палочек с рисом, кукурузой и маслинами, заправленный майонезом.

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Салат из крабовых палочек и сухариков можно готовить не только на праздники, но и в обычной повседневной жизни. TV.UA подскажет, как его приготовить.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки - 1 упаковка (240 г)
  • Кукуруза - 1 банка
  • Маслины - 1 банка
  • Рис вареный - 100 г
  • Майонез - 200 г

Способ приготовления:

  1. Рис варим до готовности в подсоленной воде, остужаем.
  2. Маслины нарезаем кружочками, крабовые палочки – кубиками.
  3. В салатнице перемешиваем рис, кукурузу, маслины и крабовые палочки.
  4. Заправляем майонезом и добавляем специи по вкусу. Приятного аппетита!

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