Салат из крабовых палочек с сухариками (рецепт)
6 октября 2020 12:00
Салат из крабовых палочек с сухариками (рецепт)
smak.ua
Очень простой в приготовлении салат из крабовых палочек с рисом, кукурузой и маслинами, заправленный майонезом.
Салат из крабовых палочек и сухариков можно готовить не только на праздники, но и в обычной повседневной жизни. TV.UA подскажет, как его приготовить.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки - 1 упаковка (240 г)
- Кукуруза - 1 банка
- Маслины - 1 банка
- Рис вареный - 100 г
- Майонез - 200 г
Способ приготовления:
- Рис варим до готовности в подсоленной воде, остужаем.
- Маслины нарезаем кружочками, крабовые палочки – кубиками.
- В салатнице перемешиваем рис, кукурузу, маслины и крабовые палочки.
- Заправляем майонезом и добавляем специи по вкусу. Приятного аппетита!
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