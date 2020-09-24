Сытный салат с колбасой и блинчиками (рецепт)

24 сентября 2020 13:00 Алла Лысак
Сытный салат с колбасой и блинчиками (рецепт)
Сытный салат с колбасой и блинчиками (рецепт)
pixabay.com

То ли закуска, то ли полноценное второе блюдо - блинный салат с колбасой может быть и тем, и другим. Лучший вариант для большой компании! А мы расскажем, как его приготовить

Ингредиенты:

  • Яйца 5 шт.,
  • Копченая колбаса 100 г.,
  • Лук репчатый 1/2 шт., 
  • Огурцы маринованные 100 г.,
  • Майонез по вкусу.

Приготовление:

1. Взбиваем 3 яйца, жарим из них блинчики на сковороде.

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2. Лук режем на кусочки, обжариваем. Колбасу и огурцы нарезаем соломкой.

3. Блинчики измельчаем, добавляем к колбасе, огурцам и луку.

4. Два яйца отвариваем, натираем на мелкой терке. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом. Приятного аппетита!

Напомним, 

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