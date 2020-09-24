Сытный салат с колбасой и блинчиками (рецепт)
То ли закуска, то ли полноценное второе блюдо - блинный салат с колбасой может быть и тем, и другим. Лучший вариант для большой компании! А мы расскажем, как его приготовить
Ингредиенты:
- Яйца 5 шт.,
- Копченая колбаса 100 г.,
- Лук репчатый 1/2 шт.,
- Огурцы маринованные 100 г.,
- Майонез по вкусу.
Приготовление:
1. Взбиваем 3 яйца, жарим из них блинчики на сковороде.
3. Блинчики измельчаем, добавляем к колбасе, огурцам и луку.
4. Два яйца отвариваем, натираем на мелкой терке. Смешиваем все ингредиенты и заправляем майонезом. Приятного аппетита!
Напомним,