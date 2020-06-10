Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.06.2020)

10 июня 2020 10:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.06.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.06.2020)

10 июня в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Мука, хлеб, макароны…Продукты из муки известны человечеству тысячи лет! Без них трудно представить и современную кухню. Чем полезна мука для нашего организма? Как выбрать лучшую муку из десятков существующих видов? Почему именно ржаной хлеб считается самым полезным? Макароны из каких сортов муки нужно употреблять, чтобы не набрать лишний вес? На что стоит обратить вынимание при выборе каждого продукта? И какие экзотические виды муки и гастрономические тренды существуют в мире? Ответы ищите в «Полезной программе», звездными экспертами которой стали народная артистка Украины Оксана Пекун, певица Анна Добрыднева, телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 10.06.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Напомним, 

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