Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)

Сладкое может быть не только вкусным, но и полезным! Предлагаем вам именно такой вариант десерта, который будет особенно уместен в жаркие дни.

Ингредиенты:

Йогурт 250 г.,

Мука 450 г.,

Сахар 200 г.,

Растительное масло 150 г.,

Яйца 3 шт.,

Сода 1/2 пакетика,

Сахар ванильный 15 г.

Сахарная пудра для посылки.

Способ приготовления:

Если вы любите сладкое и следите за съеденными калориями, то наш рецепт обязательно станет вашим любимчиком. Много вкуса и совсем мало калорий. Готовится быстро и с классических ингредиентов.

1. Разогреваем духовку до 200 градусов.

2. Выкладываем йогурт в большую миску, добавляем к нему ингредиенты и перемешиваем. Важно, чтобы масса была однородной.

3. Смазываем форму для выпекания сливочным маслом и заливаем смесь в нее.

4. Оставляем в духовке на 25-30 минут, готовый торт посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Совет!

Если вы не хотите ощущать кислинку в торте, добавьте больше сахара (не 200, а 400 г).

Напомним,