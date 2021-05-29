Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)
Сладкое может быть не только вкусным, но и полезным! Предлагаем вам именно такой вариант десерта, который будет особенно уместен в жаркие дни.
Ингредиенты:
- Йогурт 250 г.,
- Мука 450 г.,
- Сахар 200 г.,
- Растительное масло 150 г.,
- Яйца 3 шт.,
- Сода 1/2 пакетика,
- Сахар ванильный 15 г.
- Сахарная пудра для посылки.
Способ приготовления:
1. Разогреваем духовку до 200 градусов.
2. Выкладываем йогурт в большую миску, добавляем к нему ингредиенты и перемешиваем. Важно, чтобы масса была однородной.
4. Оставляем в духовке на 25-30 минут, готовый торт посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
Совет!
Если вы не хотите ощущать кислинку в торте, добавьте больше сахара (не 200, а 400 г).
Напомним,