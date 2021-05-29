Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)

29 мая 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)
Йогуртовый торт для сладкоежек (рецепт)
pixabay.com

Сладкое может быть не только вкусным, но и полезным! Предлагаем вам именно такой вариант десерта, который будет особенно уместен в жаркие дни.

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Если вы любите сладкое и следите за съеденными калориями, то наш рецепт обязательно станет вашим любимчиком. Много вкуса и совсем мало калорий. Готовится быстро и с классических ингредиентов. 

Ингредиенты: 

  • Йогурт 250 г.,
  • Мука 450 г.,
  • Сахар 200 г.,
  • Растительное масло 150 г.,
  • Яйца 3 шт.,
  • Сода 1/2 пакетика,
  • Сахар ванильный 15 г.
  • Сахарная пудра для посылки.

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку до 200 градусов.

2. Выкладываем йогурт в большую миску, добавляем к нему ингредиенты и перемешиваем. Важно, чтобы масса была однородной.

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3. Смазываем форму для  выпекания сливочным маслом и заливаем смесь в нее.

4. Оставляем в духовке на 25-30 минут, готовый торт посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Совет!

Если вы не хотите ощущать кислинку в торте, добавьте больше сахара (не 200, а 400 г).

Напомним,

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