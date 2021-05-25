Даже для тех, кто худеет: белковый чизкейк (рецепт)

25 мая 2021 14:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Даже для тех, кто худеет: белковый чизкейк (рецепт)
Даже для тех, кто худеет: белковый чизкейк (рецепт)
pixabay.com

Диета не является поводом отказывать себя в маленьких сладких радостях, главное, правильно распорядиться дозволенными калориями.

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Творог — это лучший вариант начинки для любого десерта, блюда получаются вкусными и легкими одновременно. Одним из самых популярных блюд с творогом остается чизкейк, попробуйте и вы! Приготовить его можно в домашних условиях и без проблем.

Ингредиенты: 

Для коржа:

  • Овсяные отруби 4 ст. ложки,
  • Мягкий творог 2 ст. ложки,
  • Яйцо 1 шт.

Для крема:

  • Творог 400 г.,
  • Яйцо 2 шт.,
  • Ванилин по вкусу,
  • Сода,
  • Кефир обезжиренный 1 ст. ложка. 

Способ приготовления:

1. Замешиваем все ингредиенты для теста, выкладываем в форму и выпекаем 15-20 минут.

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2. Для крема нам нужны желтки, отделяем их от белков и активно смешиваем с остальными ингредиентами.

3. Белки взбиваем до состояния густой пены и добавляем в крем.

4. Выливаем на готовый корж и оставляем в духовке еще на 30-40 минут. Приятного аппетита!

Напомним, 

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