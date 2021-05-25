Даже для тех, кто худеет: белковый чизкейк (рецепт)
Диета не является поводом отказывать себя в маленьких сладких радостях, главное, правильно распорядиться дозволенными калориями.
Ингредиенты:
Для коржа:
- Овсяные отруби 4 ст. ложки,
- Мягкий творог 2 ст. ложки,
- Яйцо 1 шт.
Для крема:
- Творог 400 г.,
- Яйцо 2 шт.,
- Ванилин по вкусу,
- Сода,
- Кефир обезжиренный 1 ст. ложка.
Способ приготовления:
1. Замешиваем все ингредиенты для теста, выкладываем в форму и выпекаем 15-20 минут.
3. Белки взбиваем до состояния густой пены и добавляем в крем.
4. Выливаем на готовый корж и оставляем в духовке еще на 30-40 минут. Приятного аппетита!
Напомним,