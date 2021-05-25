Даже для тех, кто худеет: белковый чизкейк (рецепт)

Даже для тех, кто худеет: белковый чизкейк (рецепт)

Диета не является поводом отказывать себя в маленьких сладких радостях, главное, правильно распорядиться дозволенными калориями.

Ингредиенты:

Творог — это лучший вариант начинки для любого десерта, блюда получаются вкусными и легкими одновременно. Одним из самых популярных блюд с творогом остается чизкейк, попробуйте и вы! Приготовить его можно в домашних условиях и без проблем.

Для коржа:

Овсяные отруби 4 ст. ложки,

Мягкий творог 2 ст. ложки,

Яйцо 1 шт.

Для крема:

Творог 400 г.,

Яйцо 2 шт.,

Ванилин по вкусу,

Сода,

Кефир обезжиренный 1 ст. ложка.

Способ приготовления:

1. Замешиваем все ингредиенты для теста, выкладываем в форму и выпекаем 15-20 минут.

2. Для крема нам нужны желтки, отделяем их от белков и активно смешиваем с остальными ингредиентами.

3. Белки взбиваем до состояния густой пены и добавляем в крем.

4. Выливаем на готовый корж и оставляем в духовке еще на 30-40 минут. Приятного аппетита!

Напомним,